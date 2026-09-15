Директор аэропорта получает второй оклад в виде ежемесячной надбавки: за сложность работы.

По данным расследования Cutia Neagră Plus, после переговоров с Агентством публичной собственности (АПС) надбавка была увеличена до 100% — Споялэ объяснил это ростом объёма и сложности работы.

С 2024 года по настоящее время только в качестве надбавки за интенсивность труда ему было начислено более 900 тысяч леев. В 2025 году вместе с премиями и другими выплатами доходы Споялэ от аэропорта превысили 1,4 миллиона леев, сообщает tv8.md

Международный аэропорт Кишинёва был возвращён государству три года назад после судебных разбирательств с Иланом Шором и вновь перешёл под государственное управление. В настоящее время он является самым прибыльным государственным предприятием. В 2025 году аэропорт зарегистрировал чистую прибыль в размере 700 миллионов леев.

По мере роста финансовых показателей увеличивались и доходы директора. В декларации Споялэ указал, что в 2025 году получил более 1,4 миллиона леев в качестве дохода от работы в аэропорту. Однако базовая зарплата составляла лишь треть этой суммы, остальное пришлось на надбавки и премии, предусмотренные его индивидуальным трудовым договором, подписанным с бывшим директором Агентства публичной собственности Романом Кожухарем.

«Заработная плата администратора государственного предприятия регулируется постановлением правительства №743 от 2002 года и приложениями к нему. Поскольку в марте 2025 года одно из приложений было изменено, с марта 2025 года по настоящее время моя зарплата составляет 41 958 леев брутто в месяц, то есть 33 599 леев нетто», — заявил Споялэ.

К этой сумме были добавлены ежемесячные надбавки за сложность и интенсивность работы. Изначально АПС установило надбавку в размере 50% от зарплаты, однако постепенно она была увеличена до 100%.

С 2024 года по настоящее время только за интенсивность работы Споялэ получил более 900 тысяч леев.

По словам директора аэропорта, увеличение надбавки он согласовал с Агентством публичной собственности, поскольку предприятие получило новые виды деятельности, а объём работы вырос.

«У нас появились новые виды деятельности. Это коммерческая деятельность, магазины duty-free и travel retail, общественное питание, заправка воздушных судов топливом Jet A1», — объяснил он.

Споялэ утверждает, что размер надбавки за сложность работы не определяется на заседаниях совета аэропорта. Она непосредственно включена в индивидуальный трудовой договор администратора, заключённый с Агентством публичной собственности.

Помимо ежемесячных надбавок, в 2025 году Споялэ получил четыре квартальные премии за результаты работы. Согласно законодательству, размер каждой такой премии не может превышать одну официальную зарплату. В прошлом году общая сумма этих выплат составила ещё 168 тысяч леев.

Споялэ объяснил, как работает механизм выплаты квартальной премии.

Сначала совет предприятия принимает решение о том, следует ли выплатить премию. Если решение положительное, протокол направляется учредителю. Одновременно предоставляется информация о финансовых возможностях предприятия, экономии и фонде оплаты труда.

Если предприятие может себе позволить такую выплату, учредитель утверждает её отдельным письмом. Только после этого администратор получает премию.

По словам Споялэ, одного решения совета предприятия недостаточно: учредитель может как одобрить выплату, так и отказаться от неё. Он утверждает, что однажды учредитель частично отказал в выплате.

Показателями эффективности, на основании которых начислялись четыре квартальные премии, были рост доходов от продаж, количество рейсов и число пассажиров.

В 2025 году аэропорт обслуживал рейсы по 72 направлениям — почти вдвое больше, чем в период, когда аэропорт находился под контролем Шора.

Пассажиропоток также вырос вдвое: с 2,8 миллиона пассажиров в 2023 году до 6 миллионов в прошлом году.

При этом рост числа пассажиров частично связан с войной в Украине.

Споялэ признаёт, что война является одним из факторов, однако считает, что она не единственная причина увеличения пассажиропотока.

«Да, война является фактором. Но это не единственная причина. Количество авиакомпаний ежегодно увеличивается исключительно благодаря работе команды аэропорта. Для меня большая честь руководить этой командой. Привлекательность аэропорта для авиакомпаний и увеличение частоты рейсов также приводят к росту пассажиропотока», — заявил директор.

Кроме ежемесячных надбавок и четырёх квартальных премий, в 2025 году Споялэ получил ещё и годовую премию в размере пяти чистых зарплат — около 170 тысяч леев — за хорошие финансовые результаты предприятия.

Такую же премию он получил и в 2024 году.

Распределение прибыли влияет не только на доход директора, но и на выплаты другим сотрудникам. Каждый работник предприятия получает премию в зависимости от периода, отработанного в предыдущем году, однако её размер не может превышать одну официальную зарплату.

Работникам государственных предприятий также могут выплачиваться разовые премии к праздникам.

Директор аэропорта получил по одной базовой зарплате к зимним праздникам и Пасхе. В 2024 году он также получил премию ко Дню работников гражданской авиации Республики Молдова.

Ещё один вопрос касается компенсации в случае досрочного прекращения его полномочий.

Срок полномочий Споялэ составляет пять лет — до сентября 2030 года. Если Агентство публичной собственности в одностороннем порядке досрочно расторгнет с ним трудовые отношения, он может получить выходное пособие.

Закон предусматривает для администраторов государственных предприятий выплату от трёх до шести средних месячных зарплат.

В начале 2026 года в ответе на запрос Cutia Neagră журналистам сообщили, что в трудовом договоре Споялэ не было предусмотрено такое возмещение.

Теперь директор признаёт, что соответствующий пункт в договоре есть и предусматривает максимальную компенсацию в размере шести зарплат.

— Прошу прощения, возможно, это персональные данные, и у меня не было вашего согласия. Но я признаю, что в договоре есть такой пункт. Если работодатель расторгает со мной трудовые отношения, я могу получить шесть средних зарплат.

— То есть в предыдущем ответе вы нам солгали. Вы написали, что такого положения у вас нет.

— Давайте посмотрим на дату ответа.

— Ответ датирован январём 2026 года.

— На дату, когда был дан этот ответ, такого пункта не существовало, и размер надбавки к зарплате был другим. После переговоров с учредителем в последней версии индивидуального трудового договора этот пункт появился, а размер надбавки к зарплате также был увеличен.

Однако документы, изученные журналистами Cutia Neagră, показывают, что пункт о выплате шести средних зарплат в случае досрочного прекращения работы был предусмотрен ещё в трудовом договоре, который Споялэ подписал с Агентством публичной собственности 26 августа 2025 года, когда был назначен директором аэропорта.

Из 700 миллионов леев прибыли, которую Международный аэропорт Кишинёва получил в 2025 году, только 100 миллионов леев поступили в государственный бюджет.

При этом почти вдвое больше — около 200 миллионов леев — было потрачено на оплату труда более чем 1000 сотрудников аэропорта.