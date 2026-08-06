На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса.

Сообщается, что первый случай произошел на КПП "Мирное" при выезде из Республики Молдова. Во время проверки рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Кишинев — Измаил, в ходе досмотра багажа в одном из чемоданов были обнаружены 78 ампул с лекарственными препаратами, охотничий нож и ручной гриндер для каннабиса, спрятанные среди одежды и личных вещей. Багаж принадлежал 20-летнему иностранному гражданину.

Второй случай был зафиксирован на КПП "Тудора" при въезде в Республику Молдова. На таможенный контроль прибыл автомобиль Dacia, которым управлял 40-летний гражданин Молдовы. Вместе с ним ехала 31-летняя гражданка Молдовы. Несмотря на то что они заявили об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, в переноске для домашнего животного были обнаружены незадекларированные ветеринарные препараты в коммерческом количестве.

Все обнаруженные товары были изъяты и подлежат специальной конфискации. Нарушителям грозит ответственность в соответствии со статьями 43¹ и 287 ч. (10) Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.