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Point.md logoPoint
6 Августа 2026, 10:25
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На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса

Сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции выявили две попытки незаконной перевозки товаров на пограничных таможенных постах "Мирное" и "Тудора".

На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса.
На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса.

Сообщается, что первый случай произошел на КПП "Мирное" при выезде из Республики Молдова. Во время проверки рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Кишинев — Измаил, в ходе досмотра багажа в одном из чемоданов были обнаружены 78 ампул с лекарственными препаратами, охотничий нож и ручной гриндер для каннабиса, спрятанные среди одежды и личных вещей. Багаж принадлежал 20-летнему иностранному гражданину.

Второй случай был зафиксирован на КПП "Тудора" при въезде в Республику Молдова. На таможенный контроль прибыл автомобиль Dacia, которым управлял 40-летний гражданин Молдовы. Вместе с ним ехала 31-летняя гражданка Молдовы. Несмотря на то что они заявили об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, в переноске для домашнего животного были обнаружены незадекларированные ветеринарные препараты в коммерческом количестве.

Все обнаруженные товары были изъяты и подлежат специальной конфискации. Нарушителям грозит ответственность в соответствии со статьями 43¹ и 287 ч. (10) Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса

На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса

На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса

На границе Молдовы изъяли спрятанные лекарства, охотничий нож и аксессуар для каннабиса

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