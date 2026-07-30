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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 14:55
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Молдова ухудшила свои показатели в Глобальном рейтинге инноваций

Согласно данным отчета Global Innovation Index 2025, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Молдова заняла 74-ю строчку рейтинга, расположившись между Кувейтом и Сейшельскими Островами.

Молдова ухудшила свои показатели в Глобальном рейтинге инноваций.
Молдова ухудшила свои показатели в Глобальном рейтинге инноваций.

Следует отметить, что в 2022 году страна находилась на 56 позиции. Таким образом, за период с 2022 по 2025 год республика ухудшила свои показатели на 18 строчек, пишет logos-pres.md

Глобальный индекс инноваций представляет собой комплексный анализ инновационных экосистем 139 государств. Данное исследование позволяет отслеживать общемировые тенденции на основе оценки инвестиционных моделей, технологического прогресса, темпов внедрения инноваций и их социально-экономического эффекта.

WIPO Global Innovation Index составляется на основе семи ключевых разделов (пилларов), разделенных на два субиндекса — инновационный потенциал и инновационные результаты. Всего при оценке более чем 80 показателей учитываются такие критерии, как институты, человеческий капитал и инфраструктура.

Падение Молдовы в Глобальном индексе инноваций 2022 год – 56 место, 2023 год – 60, 2024– 68, 2025– 74 место, свидетельствует о многолетнем системном кризисе в важнейшей области развития страны, поскольку инновации позволяют создавать продукты с высокой добавленной стоимостью и двигают не только экономику страны, но и её имидж.

Лидеры и аутсайдеры

В рейтинге 2025 года на первом месте расположилась Швейцария. На втором – Швеция, и только на третьем – США. Замыкают список Конго, Ангола и Нигер. Китай находится на 10 позиции, Германия на 11, Япония на 12. Из наших соседей: Румыния на 49 месте, Россия на 60, Украина на 66.

Источник
logos.press.md logologos
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