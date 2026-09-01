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logos-press.md logologos-press
27 Сентября 2026, 09:00
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Молдова ухудшила позиции по всем четырем критериям демократии

В докладе «Глобальное состояние демократии 2026» (Global State of Democracy 2026), Молдова продемонстрировала негативный тренд по всем четырём ключевым критериям.

В Молдове стало меньше демократии.
В Молдове стало меньше демократии.

Документ, который ежегодно оценивает состояние, качество и динамику развития демократии в 173 странах мира, готовит Международный институт за демократию и электоральную поддержку (Стокгольм, Швеция), передает logos-pres.md

По сравнению с 2025 годом позиции нашей страны ухудшились во всех категориях. В индексе «Представительство» Молдова опустилась с 69-го на 71-е место, в «Верховенстве права» — с 64-го на 68-е, в «Правах человека» — с 52-го на 54-е, а в «Гражданском участии» — с 85-го на 90-е место.

С 2023 по 2026 год наиболее заметное падение демонстрирует «Представительство»: этот показатель ухудшился с 51-й строчки в 2023 году до 71-й в 2026-м.

«Верховенство права» также имеет негативную динамику, снизившись за этот же период с 56-й позиции до 68-й.

«Права человека» остаются стабильным компонентом, удерживая показатели в диапазоне 51–57 место.

«Гражданское участие» стабильно занимает самые низкие позиции в рейтинге.

На первом месте в этом году находится Дания, на втором Германия, на третьем – Коста-Рика.

Замыкают список Судан, Объединённые Арабские Эмираты и Йемен.

Молдова на общем 71 месте, Румыния на 46, США на 51, Украина на 90, Россия на 139, Беларусь на 148.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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