В странах Европы отмечается регресс в развитии демократии.

Согласно исследованию, проведенному в период с 2020 по 2025 год, в странах Европы было зафиксировано 77 случаев ухудшения показателей по 154 демократическим критериям, тогда как улучшений было лишь 42.

Об этом пишет Euroactiv со ссылкой на исследование Международного института по вопросам демократии и поддержки выборов (International IDEA), передает eurointegration.com.ua

Более половины государств региона испытали регресс по крайней мере по одному из параметров, говорится в исследовании. Чаще всего пострадали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов.

"Отчет не утверждает, что демократия в целом в Европе находится под угрозой. Зато он указывает на то, что слабых мест становится всё больше, и тенденция не направлена на постоянное улучшение качества демократии, которого хотели бы видеть многие европейцы", – сказал генеральный секретарь Института Кевин Касас-Замора.

Как и прежде, наибольшая доля ухудшений – 28 – пришлась на Восточную Европу, включая Россию, остальные распределились равномерно: 18 в Центральной Европе, 16 в Южной Европе и 15 в Северной и Западной Европе.

Например, свобода прессы ухудшилась в Исландии, Италии и Великобритании, а свобода слова – в Дании и Германии.

Борьба с коррупцией ослабла в Австрии, Литве, Финляндии, Испании и Словакии. В этих странах выборы остаются конкурентными, а демократические институты – в основном нетронутыми, что отчасти объясняет, почему общее ухудшение ситуации может быть сложнее обнаружить.

Как отмечается в исследовании, правительства стран пытаются оправдать меры, направленные против демократии, ситуацией с безопасностью. Например, Германия уже давно оправдывает ограничения некоторых форм политического самовыражения как часть своих усилий по предотвращению возврата экстремизма, однако эти меры, напротив, всё больше расширяются, превращаясь в более общие ограничения политического самовыражения.

В свою очередь Польша зафиксировала семь улучшений – больше, чем любая другая европейская страна – в частности в сферах гражданского общества, парламента и независимости СМИ. Чехия также продемонстрировала улучшения в таких сферах, как независимость парламента и судебной власти.