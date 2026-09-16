Молдова теряет позиции в глобальном рейтинге демократии из-за мировой нестабильности.

Республика Молдова опустилась по всем четырём категориям в отчёте «Состояние демократии в мире — 2026», опубликованном Международным институтом демократии и содействия выборам (International IDEA).

Согласно исследованию, наша страна следует общей мировой тенденции демократического регресса и стагнации, передает radiomoldova.md

В связи с этим Республика Молдова ухудшила свои позиции в рейтингах по четырём направлениям отчёта, заняв 71-е место из 173 в категории «Представительство», 54-е место в категории «Права», 68-е место в категории «Верховенство закона» и 90-е место в категории «Участие».

Анализ International IDEA подчёркивает, что негативная динамика в Республике Молдова вписывается в общую, всё более хрупкую международную обстановку, отмеченную ухудшением глобальной безопасности. В 2025 году 57% оцениваемых государств зафиксировали спад как минимум по одному показателю демократической эффективности по сравнению с ситуацией пятилетней давности, в то время как рост продемонстрировали лишь 32%.

Исследование предупреждает, что страны, застрявшие в условиях, где формальные процедуры существуют, но отсутствует реальная политическая конкуренция и гарантированные права, подвержены повышенным рискам нестабильности.

Кроме того, данные показывают, что режимы, находящиеся в состоянии демократического упадка, чаще ассоциируются с эскалацией насильственных конфликтов. Это подчёркивает острую необходимость переломить данные негативные тенденции для защиты будущего демократии в мире.