Молдова не входит в число стран с самым большим количеством выходных.

Республика Молдова не имеет больше оплачиваемых дней отдыха, чем другие европейские государства.

В среднем работники в стране получают 32 оплачиваемых дня отдыха в год, уступая по этому показателю Румынии (33 дня), Португалии (34 дня), Дании (41 день) и Мальте (42 дня), передает radiomoldova.md

«У нас слишком много выходных. Я жду, когда кто-то выступит с инициативой пересмотреть их количество, потому что у нас их больше, чем в других странах. По крайней мере, таковы мои личные расчеты», — заявил премьер-министр Василе Тофан на заседании правительства 29 июля.

Экономический эксперт Стас Мадан не согласился с главой правительства, отметив, что сравнивать страны только по числу официальных праздников некорректно.

«В целом оплачиваемые дни отдыха складываются из трех составляющих: минимального ежегодного отпуска, установленного законом, дополнительных отпусков, предусмотренных коллективными договорами, и официальных праздничных дней», — пояснил эксперт.

По словам Мадана, работники в Молдове ежегодно получают около 33 оплачиваемых дней отдыха. В эту цифру входят минимальный ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней (примерно 20 рабочих дней) и 13 официальных праздничных дней, включая Пасху.

«Если перевести 28 календарных дней отпуска в эквивалент 20 рабочих дней и прибавить 12 сопоставимых государственных праздников (без учета Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье), получится около 32 оплачиваемых дней отдыха в год», — подсчитал эксперт.

В каких странах больше всего оплачиваемых выходных

По словам Стаса Мадана, Молдова находится в одной группе с Латвией, Польшей, Словенией, Болгарией и Литвой.

В Румынии и Хорватии работники имеют по 33 оплачиваемых дня отдыха в год, в Португалии — 34, а в Дании, Германии и на Мальте — от 40 до 42 дней.

Эксперт также напомнил, что в большинстве стран Европейского союза минимальный ежегодный отпуск составляет 20 рабочих дней.

«В большинстве стран ЕС законом предусмотрен минимальный отпуск продолжительностью четыре недели, то есть 20 рабочих дней. Именно такой минимум установлен европейской Директивой о рабочем времени», — отметил он.

По словам Мадана, более продолжительный отдых в странах Западной Европы объясняется тем, что работники получают дополнительные дни отпуска по коллективным договорам.

«В Германии получается около 40 дней отдыха, в Дании — 41, однако значительная часть этого преимущества обеспечивается именно коллективными договорами», — подчеркнул эксперт.

Комментируя проект Министерства труда и социальной защиты, предусматривающий увеличение ежегодного отпуска до 22 рабочих дней с 2027 года, Мадан отметил, что после этой реформы Молдова поднимется еще выше в европейском рейтинге.

«Если реформа будет принята в объявленном виде, вместе с 12 сопоставимыми государственными праздниками Молдова получит около 34 оплачиваемых дней отдыха, то есть выйдет на уровень Португалии и немного превзойдет Румынию и Хорватию», — отметил эксперт.

По его мнению, количество выходных дней в Молдове полностью соответствует европейским нормам и не является чрезмерным.

«Если сравнивать со странами ЕС, к которым стремится Республика Молдова, наша страна точно не выделяется чрезмерным количеством официальных выходных», — заключил Стас Мадан.

Выходные ежегодно обходятся экономике более чем в 7 миллиардов леев

В то же время позицию премьер-министра поддерживает бывший министр здравоохранения Алла Немеренко, которая считает, что в Молдове слишком много нерабочих дней, что создает значительную нагрузку на экономику.

«Когда в 2024 году на заседании правительства обсуждалось введение 1 июня как государственного выходного дня, я предложила не добавлять новый праздник, а наоборот сократить их количество. Тогда над моим предложением шутили», — написала она в социальных сетях.

По словам Немеренко, 12 официальных праздничных дней, приходящихся на рабочие дни, обходятся экономике более чем в 7 миллиардов леев ежегодно. Расчет основан на средней стоимости одного рабочего дня и общем количестве работников.

«Отказ всего от одного праздничного дня позволил бы экономить более полумиллиарда леев в год», — подсчитала она.

Бывший министр также обратила внимание, что помимо официальных праздников законодательство предусматривает и другие оплачиваемые выходные.

В качестве примера она привела трехдневный отпуск по случаю свадьбы, выходной для родителей молодоженов, дополнительный выходной в день рождения, а также оплачиваемые отпуска в связи со смертью близкого родственника и дополнительные дни отдыха для отдельных категорий работников.

По ее расчетам, только оплачиваемые отпуска по случаю свадьбы обходятся государству примерно в 124 миллиона леев ежегодно.

«Подчеркиваю, что я подсчитала только стоимость оплаты этих дней, без учета потенциальных доходов, которые экономика могла бы получить, если бы в эти дни велась работа», — отметила Алла Немеренко.

По мнению бывшего министра, сокращение количества выходных позволило бы направить сэкономленные средства на другие важные цели.

«Если сократить чрезмерное количество праздников, которые иногда следуют один за другим так, что страна практически полмесяца не работает, то за счет сэкономленных средств можно увеличить пособия по уходу за людьми с инвалидностью, повысить пенсии ветеранам приднестровского конфликта или профинансировать другие необходимые стране программы, на которые постоянно не хватает средств», — заключила Алла Немеренко.

Государственные праздничные дни в 2026 году

Трудовой кодекс предусматривает 13 общенациональных нерабочих праздничных дней:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество по старому стилю;

8 января — второй день Рождества по старому стилю;

8 марта — Международный женский день;

12 апреля — Пасха (приходится на воскресенье и обычно не учитывается в международных сравнениях, поскольку уже является выходным днем);

13 апреля — второй день Пасхи;

20 апреля — Радоница;

1 мая — День международной солидарности трудящихся;

9 мая — День Победы, памяти павших за независимость Родины и День Европы;

1 июня — Международный день защиты детей;

27 августа — День независимости;

31 августа — День румынского языка;

25 декабря — Рождество по новому стилю.

Помимо этих праздников, в отдельных населенных пунктах выходным может объявляться храмовый праздник, а некоторые категории работников получают дополнительные оплачиваемые дни отдыха по случаю профессиональных праздников в соответствии с законодательством или внутренними правилами учреждений.

Кроме того, Трудовой кодекс и коллективные договоры предусматривают оплачиваемые отпуска по личным обстоятельствам — например, в связи со свадьбой, смертью близкого родственника и в других случаях. Эти дни не учитываются в международных сравнениях количества ежегодного отпуска и официальных праздничных дней.