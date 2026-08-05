Молдова добивается разрешения на экспорт меда в Китай.

Этот вопрос обсуждался на встрече посла Молдовы в Пекине Петру Фрунзе с заместителем генерального директора Департамента по делам Европы и Центральной Азии китайского МИД Мао Вэньчуном.

По словам посла, он попросил китайскую сторону ускорить процедуры для допуска большего количества молдавских агропродовольственных товаров на китайский рынок, в том числе завершить подписание фитосанитарного протокола, необходимого для экспорта меда, передает logos-pres.md

Петру Фрунзе также поднял вопрос торгового дисбаланса между двумя странами, отметив необходимость увеличения объемов молдавского экспорта в Китай. Кроме того, он выступил за подписание соглашения между правительствами Молдовы и Китая о взаимной административной помощи в таможенной сфере, которое, по его мнению, поможет упростить торговые процедуры и расширить сотрудничество между странами.

Во время встречи также обсуждались участие Молдовы с национальным стендом в Китайской международной выставке импорта в Шанхае, проекты безвозмездной финансовой помощи со стороны Китая, а также развитие сотрудничества в области туризма.

По словам посла, представители министерства иностранных дел Китая заявили о готовности продолжать поддержку в поиске решений для расширения доступа молдавских товаров на китайский рынок и развития сотрудничества в туристической сфере.