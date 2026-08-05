theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 09:09
3 310
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова добивается разрешения на экспорт меда в Китай

Этот вопрос обсуждался на встрече посла Молдовы в Пекине Петру Фрунзе с заместителем генерального директора Департамента по делам Европы и Центральной Азии китайского МИД Мао Вэньчуном.

Молдова добивается разрешения на экспорт меда в Китай.
Молдова добивается разрешения на экспорт меда в Китай.

По словам посла, он попросил китайскую сторону ускорить процедуры для допуска большего количества молдавских агропродовольственных товаров на китайский рынок, в том числе завершить подписание фитосанитарного протокола, необходимого для экспорта меда, передает logos-pres.md

Петру Фрунзе также поднял вопрос торгового дисбаланса между двумя странами, отметив необходимость увеличения объемов молдавского экспорта в Китай. Кроме того, он выступил за подписание соглашения между правительствами Молдовы и Китая о взаимной административной помощи в таможенной сфере, которое, по его мнению, поможет упростить торговые процедуры и расширить сотрудничество между странами. 

Во время встречи также обсуждались участие Молдовы с национальным стендом в Китайской международной выставке импорта в Шанхае, проекты безвозмездной финансовой помощи со стороны Китая, а также развитие сотрудничества в области туризма. 

По словам посла, представители министерства иностранных дел Китая заявили о готовности продолжать поддержку в поиске решений для расширения доступа молдавских товаров на китайский рынок и развития сотрудничества в туристической сфере.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте