Moldelectrica предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании.

Представители предприятия подчеркивают, что компания не имеет на балансе и не устанавливает приборы учета у конечных потребителей, передает noi.md

Соответственно, специалисты компании никогда не связываются с гражданами по телефону или через мессенджеры для сбора личных данных, информации об измерительном оборудовании (счетчиках), паспортных данных или реквизитов банковских карт.

Граждан настоятельно призывают проявлять максимальную бдительность и категорически отказываться от предоставления конфиденциальной информации, копий документов, фотографий или кодов подтверждения из СМС-сообщений.

В случае поступления подобных подозрительных звонков компания рекомендует немедленно прервать разговор, отказаться от передачи любых данных и безотлагательно сообщить о случившемся в полицию.