Moldelectrica предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании
По данным ведомства, неизвестные лица звонят гражданам и, ложно представляясь сотрудниками компании, запрашивают сведения об электросчетчиках, удостоверениях личности или иные персональные данные.
Представители предприятия подчеркивают, что компания не имеет на балансе и не устанавливает приборы учета у конечных потребителей, передает noi.md
Соответственно, специалисты компании никогда не связываются с гражданами по телефону или через мессенджеры для сбора личных данных, информации об измерительном оборудовании (счетчиках), паспортных данных или реквизитов банковских карт.
Граждан настоятельно призывают проявлять максимальную бдительность и категорически отказываться от предоставления конфиденциальной информации, копий документов, фотографий или кодов подтверждения из СМС-сообщений.
В случае поступления подобных подозрительных звонков компания рекомендует немедленно прервать разговор, отказаться от передачи любых данных и безотлагательно сообщить о случившемся в полицию.