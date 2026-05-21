21 Мая 2026, 13:02
Жунгиету о преобразовании предприятия Moldelectrica в АО: Речь о приватизации не идет
Реорганизация государственного предприятия Moldelectrica в акционерное общество, намеченная правительством, не означает его приватизацию.
Об этом заявил журналистам в среду министр энергетики Дорин Жунгиету, передает infotag.md
Он отметил, что данная мера предпринимается для того, чтобы Moldelectrica могла полноценно интегрироваться в ENTSO-E (европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии), которая имеет свои требования по вопросам корпоративного управления, организационной структуры и пр.