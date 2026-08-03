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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 21:31
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Минздрав Молдовы расширяет доступ к онкопомощи

Онкобольные из Новоаненского и Сорокского районов теперь могут получать необходимое лечение в местных медицинских учреждениях.

Минздрав Молдовы расширяет доступ к онкопомощи.
Минздрав Молдовы расширяет доступ к онкопомощи.

Начиная с 3 августа в районных больницах официально запускается услуга предоставления курсов химиотерапии. Данное решение минздрава призвано избавить пациентов от утомительных и регулярных поездок в Кишинев, передает rupor.md

Лечение на местах смогут пройти только те пациенты, чье состояние здоровья соответствует установленным критериям (подходящие медицинские показания). Решение о назначении терапии и конкретной схеме лечения будет принимать исключительно междисциплинарный онкологический консилиум Онкологического института после детального обследования каждого человека.

В ведомстве подчеркивают, что в районных больницах будут проводить только безопасные процедуры, строго соответствующие национальным клиническим протоколам. Перед запуском проекта весь медицинский персонал (врачи-онкологи и медсестры) в Новых Аненах и Сороках прошел специальное обучение по введению препаратов, мониторингу больных и борьбе с побочными эффектами.

Ранее аналогичная программа была запущена в пилотном режиме в шести других регионах: Бричанах, Кагуле, Флорештах, Оргееве, Сынжерей и Штефан-Водэ. Минздрав подвел итоги этого этапа: в период с августа 2025 года по июнь 2026 года в этих больницах лечение получили 432 пациента, которым в общей сложности провели 597 курсов химиотерапии.

В будущем министерство здравоохранения планирует расширить эту практику и на другие районы Молдовы. Главными условиями для масштабирования проекта станут техническая готовность больниц, наличие квалифицированных кадров и полное обеспечение безопасности пациентов.

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Источник
rupor.md logorupor
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