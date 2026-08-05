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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 15:56
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Минздрав даёт разъяснения по поводу расширения услуг по химиотерапии в районах

Министерство здравоохранения продолжает расширение услуг по химиотерапии на местах, чтобы онкологические пациенты могли получать лечение ближе к месту жительства и не тратить силы на утомительные поездки в Кишинёв.

Минздрав даёт разъяснения по поводу расширения услуг по химиотерапии в районах.
Минздрав даёт разъяснения по поводу расширения услуг по химиотерапии в районах.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Гаcнаш после заседания правительства, передает noi.md

По словам министра, в настоящее время услуги по химиотерапии предоставляются в восьми районных центрах, и власти намерены открыть такие службы и в других населённых пунктах.

«Когда речь идёт о химиотерапии, важно не терять время на поездки, ведь они изнуряют пациента. Мы уже открыли такие отделения в восьми районных центрах», — заявил Александр Гаcнаш. 

Министр подчеркнул, что проект предполагает не только передачу ответственности за лечение на местах, но и развитие комплексных медицинских услуг, организованных в соответствии с национальными протоколами. 

«Мы не просто открываем эти службы и не просто переносим проведение инфузионной терапии в эти центры. Мы создаем полноценные медицинские службы. В соответствии с национальными протоколами у нас есть обученные специалисты, отделения, предназначенные для проведения этих процедур, а их работа координируется в режиме реального времени с Онкологическим институтом», — уточнил министр. 

Александр Гаснаш отметил, что пациенты со сложными формами заболевания будут по-прежнему проходить лечение в Онкологическом институте в Кишинёве, тогда как случаи, не требующие сложных медицинских вмешательств, можно будет лечить на районном уровне. 

«Сложные случаи по-прежнему будут направляться в Онкологический институт, а наиболее простые и очевидные — лечиться в районах. В ближайшее время мы откроем и другие подобные службы», — добавил министр здравоохранения. 

По словам властей, расширение сети онкологических служб направлено на улучшение доступа пациентов к лечению и сокращение времени и усилий, необходимых для поездок в специализированные медицинские учреждения.

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Источник
noi.md logonoi
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