Министерство финансов разрабатывает правила учета доходов такси через электронные платформы.

Главной темой обсуждения стали вопросы налогового соответствия, упрощения регистрации и прозрачности доходов, получаемых через цифровые платформы (такие как Яндекс Go, Bolt и др.).

В дискуссии приняли участие министр финансов Виктория Белоус и руководство Государственной налоговой службы, передает rupor.md

Ключевые итоги и темы встречи:

Борьба с теневым сектором: Основное внимание уделили выявлению нелегальных перевозчиков и созданию понятных механизмов контроля.

Учет доходов из приложений: Участники детально разобрали налоговые обязательства для тех, кто работает через электронные сервисы. Минфин настаивает на внедрении прозрачной и предсказуемой системы учета таких доходов.

Жалобы бизнеса: Представители индустрии такси озвучили свои главные проблемы в текущей работе и предложили упростить процедуры регистрации и уплаты налогов.

Министр финансов Виктория Белоус подчеркнула, что ведомство стремится создать четкую, справедливую и адаптированную к реалиям рынка налоговую базу. Это должно помочь легализации сектора без ущерба для его развития.

Диалог между властями и представителями служб такси будет продолжен. В ближайшее время Министерство финансов проанализирует все поступившие предложения для выработки совместных решений.