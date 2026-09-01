Минимальная зарплата в 6300 леев создала дефицит в пенсионном фонде на 2,8 млрд леев.

Минимальная зарплата в Молдове должна быть повышена с 6300 до как минимум 7300 леев, чтобы покрывать прожиточный минимум работника с одним ребёнком.

Об этом заявила глава департамента социальной и экономической защиты Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM) Полина Фистикану в программе на Moldova 1

«И национальное законодательство, и международные стандарты, которые мы ратифицировали или перенесли в национальное законодательство, предусматривают определённые критерии. В первую очередь речь идёт о том, что мы должны покрывать прожиточный минимум. Если говорить о его покрытии, то нынешняя минимальная зарплата этого не обеспечивает», — заявила Фистикану.

По её словам, для покрытия прожиточного минимума работника с ребёнком на иждивении минимальная зарплата должна составлять не менее 7300 леев в месяц.

Представитель CNSM также отметила связь между уровнем зарплаты и будущей пенсией. По её словам, при нынешней минимальной зарплате в 6300 леев человек не может рассчитывать на минимальную пенсию без дополнительного финансирования из госбюджета.

«Если говорить о минимальной пенсии, мы видим, что при минимальной зарплате в 6300 леев человек не может рассчитать себе минимальную пенсию, и тогда в прошлом году из государственного бюджета было профинансировано 2,8 миллиарда леев для покрытия этой разницы», — сказала Фистикану.

По мнению профсоюзов, эти средства могли бы быть направлены на повышение зарплат, профессиональное развитие работников или инвестиции в государственную инфраструктуру.

«Именно поэтому мы должны рассматривать повышение зарплаты, особенно минимальной, как государственную гарантию. Фактически это гарантия того, чтобы человек мог жить скромно, имея достаточно денег для покрытия своих повседневных расходов», — уточнила представитель CNSM.