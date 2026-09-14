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dcnews.ro logodcnews
14 Сентября 2026, 08:26
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Греция повышает минимальную зарплату: чистый доход вырастет почти на 32 евро в месяц

Повышение коснется сотен тысяч работников.

Греция повышает минимальную зарплату: чистый доход вырастет почти на 32 евро в месяц.
Греция повышает минимальную зарплату: чистый доход вырастет почти на 32 евро в месяц.

По данным Министерства финансов, минимальная зарплата вырастет на 40 евро до вычета налогов и достигнет 960 евро в месяц, сообщает dcnews.ro

Хотя повышение не полностью отразится на чистых доходах работников, поскольку часть суммы будет направлена на уплату налогов и социальных взносов, снижение на 0,5 процентного пункта взносов, которые платят работники, уменьшит влияние этих обязательств и увеличит итоговую выгоду.

Согласно расчетам, для работника со стажем менее трех лет ежемесячная зарплата до вычета налогов вырастет с 920 до 960 евро. Даже после этого повышения взнос, выплачиваемый работником, составит около 123,55 евро.

Подоходный налог составит примерно 33,21 евро, в результате чего чистая зарплата достигнет около 803,24 евро. Для сравнения, при зарплате до вычета налогов в 920 евро чистый доход составляет 771,67 евро.

Таким образом, чистый доход работника увеличится на 31,57 евро в месяц, или примерно на 378,80 евро в год.

Экономический рост на 1,8% в 2026 году

Работники с большим стажем, которые уже получили надбавку за стаж более трех лет, будут получать 1056 евро брутто в месяц вместо 1012 евро. При этом чистый доход составит около 868,89 евро по сравнению с 835,04 евро ранее.

Чистый доход вырастет примерно на 33,85 евро в месяц.

Для Греции Европейская комиссия прогнозирует экономический рост на 1,8% в 2026 году и на 1,6% в 2027 году. Международный валютный фонд, в свою очередь, ожидает рост на 1,8% в этом году и на 1,7% в следующем году.

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Источник
dcnews.ro logodcnews
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