Профсоюзы предлагают увеличить минимальную зарплату до 8 тыс. леев

Минимальная заработная плата в стране должна обеспечивать достойный уровень жизни для работников с низкими доходами. Такое мнение высказал вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук.

По его словам, сумма в 8 тыс. леев могла бы обеспечить более эффективную защиту работников с низкими доходами и учитывать их минимальные потребности, передает logos-pres.md

«Мы проводили обсуждения с коллегами из Национальной конфедерации патроната. В принципе, нам удалось найти общую формулу относительно текста. Что касается размера, обсуждалась сумма около 8 тыс. леев, хотя 50% от прогнозируемой средней заработной платы составили бы 8,7 тыс. леев», — заявил профсоюзный лидер.

Он сослался на Директиву ЕС 2022/2041, которая предусматривает ориентир, согласно которому минимальная заработная плата должна составлять около 50% от средней заработной платы.

«Законодательная база была скорректирована, внесены изменения и приняты необходимые решения для транспонирования этой директивы в национальное законодательство. Теперь предстоит принять конкретное решение», — заявил Серджиу Саинчук.

Профсоюзный лидер также связал размер минимальной зарплаты с будущим уровнем пенсионного обеспечения. По его мнению, низкие доходы в период трудовой деятельности впоследствии могут отражаться и на социальной защите пенсионеров.

Саинчук привел и сравнительные данные по минимальным зарплатам в Европе. Среди стран Европейского союза самая низкая минимальная зарплата составляет около 630 евро и установлена в Болгарии. Среди стран-кандидатов самая низкая минимальная зарплата — в Украине, около 169 евро. В Молдове минимальная заработная плата сейчас составляет 6,3 тыс. леев, или примерно 315 евро.







