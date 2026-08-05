МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства после обнаружения обломков дрона.

Министерство иностранных дел Республики Молдова решительно осуждает нарушение воздушного пространства страны после обнаружения фрагментов беспилотника типа «Герань-2» за пределами населённого пункта Вэлень Кагульского района.

"Этот инцидент является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и представляет серьёзную угрозу безопасности наших граждан.

Республика Молдова осуждает войну Российской Федерации против Украины и последствия, которые она влечёт для региональной безопасности", - говорится в сообщении.