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5 Августа 2026, 20:11
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МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства после обнаружения обломков дрона

Министерство иностранных дел Республики Молдова решительно осуждает нарушение воздушного пространства страны после обнаружения фрагментов беспилотника типа «Герань-2» за пределами населённого пункта Вэлень Кагульского района.

МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства после обнаружения обломков дрона.
МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства после обнаружения обломков дрона.

"Этот инцидент является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и представляет серьёзную угрозу безопасности наших граждан.

Республика Молдова осуждает войну Российской Федерации против Украины и последствия, которые она влечёт для региональной безопасности", - говорится в сообщении.

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