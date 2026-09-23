Мэрия Бельц готовится к двукратному повышению тарифа на отопление.

Примар муниципия Бельцы Александр Петков заявил, что возможное повышение тарифа на тепловую энергию со стороны CET-Nord может существенно отразиться на семейных бюджетах жителей города.

По его словам, муниципальные власти уже анализируют ситуацию и рассматривают дополнительные меры поддержки для тех, кому будет особенно сложно оплачивать отопление, передает logos-pres.md

«Намерение CET-Nord почти вдвое повысить тариф на тепло грозит тяжелым ударом по семейному бюджету большинства бельчан. Мы уже анализируем ситуацию и прорабатываем дополнительные меры поддержки тех, кому будет особенно трудно оплачивать отопление», — написал Александр Петков.

Отдельное внимание примар предлагает уделить детским садам и школам. По его словам, необходимо предусмотреть средства на их отопление, чтобы обеспечить нормальные условия для детей в холодный период.

«Люди не должны оставаться один на один с этой проблемой. Рассчитываю и на поддержку муниципальных советников. Защита бельчан — наша общая ответственность. Когда речь идет о благополучии людей и тепле в их домах, политические разногласия должны отойти в сторону», — отметил Петков.