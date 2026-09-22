CET-Nord просит почти вдвое повысить тариф на отопление в Бельцах.

CET-Nord обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф на тепловую энергию для потребителей до 4 314 леев за Гкал.

По сравнению с действующим тарифом в 2 201 лей за Гкал без НДС, который применяется с 12 февраля 2026 года, запрашиваемое повышение составляет 2113 леев, или около 96%, сообщает tvn.md

Документ содержит расчеты компании для корректировки тарифов на 2026 год.

Указанная сумма является предложением CET-Nord, а не утвержденным тарифом. Размер тарифа, который будет применяться для потребителей, зависит от решения НАРЭ.

Стоимость газа — одна из причин пересмотра тарифа

Предприятие обосновывает свою заявку результатами деятельности и прогнозами на оставшийся до конца года период.

В приложенных расчетах CET-Nord указывает среднюю закупочную цену природного газа в размере 10 336 леев за тысячу кубометров за январь–сентябрь и прогнозируемую цену в 20 715 леев за тысячу кубометров на период сентябрь–декабрь.

Для расчета расходов на газ в октябре–декабре компания использовала биржевой индекс TTF Front Month на уровне 82,35 евро за МВт·ч, согласно данным по состоянию на 16 сентября. К этой сумме были добавлены соответствующие тарифные составляющие и применен предусмотренный контрактом коэффициент оптимизации.

В запрашиваемый тариф также включена корректировка доходов

Сумма в 4 314 леев за Гкал включает корректировку доходов за текущий год. В документе ее размер составляет около 58,85 млн леев и отражает разницу между фактическими доходами и скорректированными доходами за период январь–сентябрь.

До включения корректировки за текущий год расчет компании показывал значение 2 662 лея за Гкал, в которое уже входила корректировка за предыдущий период.

Однако окончательный запрашиваемый тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, составляет 4 314 леев за Гкал.