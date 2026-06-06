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logos.press.md logologos
6 Июня 2026, 16:00
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Кишинев разгрузят от трафика: утверждены техпроекты объездной дороги

Технико-экономический совет в области дорожной инфраструктуры утвердил технико-экономическое обоснование для секторов 2 и 3 объездной дороги муниципия Кишинев.

Кишинев разгрузят от трафика: утверждены техпроекты объездной дороги.
Кишинев разгрузят от трафика: утверждены техпроекты объездной дороги.

Решение было принято в ходе заседания под председательством министра инфраструктуры и регионального развития Владимира Боли и государственного секретаря Николая Мындры, передает logos-pres.md

Утвержденная документация касается, в частности, третьего сектора объездной дороги — стратегического участка протяженностью 8,5 км, который соединит зону моста в районе Прункул с транспортной развязкой у Крикова. 

Проект этого отрезка, проходящего вблизи населенных пунктов Гидигич, Гратиешты и Стэучень, ранее уже прошел этап общественных консультаций. В ходе обсуждений были детально проанализированы схемы подключения к существующей сети, меры по повышению безопасности движения и влияние строительства на прилегающие земельные участки. 

Главная цель масштабного проекта — перенаправить транзитный транспорт в обход города, что позволит значительно снизить заторы на въездах в столицу. 

Внедрение современных технических решений направлено на создание надежных и быстрых транспортных коридоров, связывающих основные национальные и международные магистрали. Помимо этого, в рамках заседания был рассмотрен отчет о предварительном технико-экономическом обосновании строительства автомагистрали Унгень–Кишинев–Одесса. 

Данная инициатива является ключевым элементом стратегии по интеграции Республики Молдова в европейскую транспортную сеть, что даст существенный импульс экономическому развитию региона. Напомним, на прошлой неделе парламент ратифицировал соглашение, позволяющее Молдове привлечь дополнительные финансовые средства от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для восстановления дорожной инфраструктуры.

 Таким образом, общая сумма кредита в рамках «Проекта V по восстановлению дорог Молдовы» будет удвоена, достигнув 300 млн евро. Законопроект был поддержан депутатами как от правящей партии, так и от оппозиции в обоих чтениях.

Источник
logos.press.md logologos
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