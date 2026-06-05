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realitatea.md logorealitatea
5 Июня 2026, 22:16
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Объездная дорога у села Слобозия Маре готова на 80%

Строительство объездной дороги у села Слобозия Маре на национальной трассе M3 выполнено примерно на 80%.

Объездная дорога у села Слобозия Маре готова на 80%.
Объездная дорога у села Слобозия Маре готова на 80%.

Об этом сообщила Администрация государственных дорог, передает realitatea.md

В настоящее время подрядчик укладывает верхний слой асфальтового покрытия. Работы завершены на участке протяженностью около 11,6 км из общей длины трассы в 16,6 км.

Параллельно продолжается обустройство обочин и системы водоотвода. На объекте уже построен 31 водопропускной трубопереезд, около четырех километров дорожных лотков и более 2,5 км трапециевидных канав и водоотводных рвов. Также установлено около 800 метров металлических барьерных ограждений, еще 9,5 км предстоит смонтировать.

По данным властей, новая дорога позволит вывести транзитный и грузовой транспорт за пределы населенных пунктов Слобозия Маре, Кышлица-Прут и Джурджулешты. Ожидается, что это снизит уровень загрязнения, разгрузит местные дороги и повысит безопасность дорожного движения.

Стоимость проекта превышает 10,4 млн евро. Финансирование обеспечено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.

Власти называют новый участок одним из ключевых инфраструктурных проектов на юге Молдовы, который должен улучшить транспортное сообщение с Джурджулештами и сократить влияние интенсивного грузового трафика на населенные пункты региона.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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