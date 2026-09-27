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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 16:00
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Хаждер потребовал от Чебана конкретного плана

Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал от мэра Кишинева Иона Чебана объяснить, насколько столичный водозабор готов к дальнейшему обмелению Днестра и смогут ли резервные скважины обеспечить город водой.

Хаждер потребовал от Чебана конкретного плана.
Хаждер потребовал от Чебана конкретного плана.

Так он ответил на заявление Чебана, который возложил ответственность за ситуацию на реке на центральные власти, передает rupor.md

«Я нахожусь на севере страны. Вода еще есть, но она сильно отступила: уровень снизился до исторических отметок. Такая же критическая ситуация и в Украине, откуда Днестр течет к нам. Сколько бы мэр Чебан ни указывал на ПДС, министерство или правительство, политические обвинения не принесут ни воды, ни дождя», — написал Хаждер.

Министр попросил мэрию назвать работы, проведенные на водозаборной станции, и уровень воды, при котором установленное оборудование перестанет справляться. Он также потребовал сообщить, сколько резервных скважин восстановлено, какова их общая мощность и готовы ли они к немедленному запуску. Третий вопрос касается помощи, которая нужна Кишиневу от правительства.

«Три месяца назад я попросил мэра провести работы на водозаборной станции и опустить насосы ниже. Он предпочел устраивать скандалы. Еще не поздно сделать то, что необходимо», — заявил Хаждер. По его словам, министерство готово помочь мэрии и продолжает следить за уровнем воды вместе с украинскими властями.

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Источник
rupor.md logorupor
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