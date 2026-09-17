В Молдове только 9% сельских систем канализации соответствуют требованиям.

Нехватка необходимой инфраструктуры остается одной из проблем на пути вступления страны в Европейский союз. Она влияет на качество жизни и создает дополнительную нагрузку на водные ресурсы.

Приведение существующих сетей в соответствие с европейскими стандартами потребует миллиардных инвестиций и длительной реформы в сфере управления сточными водами, пишет moldova1.md

По словам властей, остальные системы работают лишь частично и нуждаются в постоянном мониторинге. В рамках переговоров по экологической главе в первую очередь планируется обеспечить крупные населенные пункты, а затем постепенно подключать небольшие села.

«Наш план — охватить как минимум крупные населенные пункты, чтобы в первую очередь обеспечить их, после чего перейти и к небольшим населенным пунктам. Мы ведем переговоры с Европейским союзом, чтобы получить необходимое время и определить ресурсы для строительства этих очистных сооружений, потому что это одна из самых дорогих инфраструктур, которые могут быть построены», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Реформа в сфере сточных вод продолжится и после вступления Молдовы в ЕС. Фиксированного срока для полного завершения работ на национальном уровне в рамках условий, предусмотренных кластером 4, нет.

«Не существует срока, к которому мы могли бы завершить этот процесс, поскольку даже в странах, которые вступили в Европейский союз, продолжают строить очистные сооружения, а некоторые населенные пункты до сих пор к ним не подключены. Мы должны сделать все возможное, чтобы разработать план для всей страны и начать финансировать строительство очистных сооружений для всех населенных пунктов», — подчеркнул министр.

Одним из стратегических решений министерство считает регионализацию услуг канализации и очистки сточных вод. Такой подход также поддерживается реформой местного публичного управления и должен помочь оптимизировать расходы и обеспечить устойчивость системы.

«Мы не можем иметь очистные сооружения для каждого населенного пункта. Это неэффективно и во многих случаях не будет устойчивым в долгосрочной перспективе. Мы должны провести регионализацию. Сейчас также проводится реформа местного публичного управления, в рамках которой примэрии получат больше возможностей для реализации крупных проектов. Когда услуга является более региональной, качество лучше, а цена для потребителя более выгодна», — сказал Хаждер.

Для финансирования этих проектов, требующих значительных вложений, Молдова рассчитывает на поддержку европейских партнеров. По оценкам властей, речь идет о сотнях миллионов евро.

«В основном мы ориентируемся на внешнюю помощь, поскольку Европейский союз осознает, что странам необходима поддержка для строительства этой инфраструктуры. Например, инфраструктура отходов обойдется примерно в 500 миллионов евро, а инфраструктура для сточных вод наверняка будет стоить больше. Учитывая, что мы не очень большая страна, для Европейского союза не было бы проблемой поддержать наши проекты, что позволит нам реализовать важные проекты в относительно короткие сроки», — заключил Георге Хаждер.