Хаждер: Молдова сократит расход воды в Днестре для сохранения водных запасов.

Республика Молдова сократит расход воды в реке Днестр на основании решения, принятого на платформе Днестровской комиссии, чтобы обеспечить потребности в питьевой воде и сохранить экосистемы.

Об этом сегодня заявил министр окружающей среды Георге Хаждер после заседания правительства, передает moldpres.md

По его словам, мера направлена на управление водными запасами в условиях, когда их восстановление ожидается в период высокого стока осенних дождей.

«До периода высокого стока, то есть до осенних дождей, и до восстановления запасов было принято решение на платформе Днестровской комиссии снизить расход воды, чтобы, с одной стороны, обеспечить необходимый объем питьевой воды и воды для экосистем Днестра, а с другой - максимально сохранить этот водный запас», - заявил Георге Хаждер.

Говоря о долгосрочных решениях для предотвращения подобных ситуаций, министр окружающей среды подчеркнул необходимость более рационального использования водных ресурсов и адаптации потребления к новым реалиям.

Георге Хаждер отметил, что в долгосрочной перспективе необходимы меры по лесовосстановлению и сохранению воды в водохранилищах и на государственных землях Республики Молдова.

«Очевидно, что в долгосрочной перспективе речь идет о лесовосстановлении и сохранении воды как в водохранилищах, так и на государственных территориях Молдовы, чтобы мы могли собирать ее, когда она есть, и использовать впоследствии», - пояснил чиновник.

После заседания правительства министра окружающей среды также спросили о возможности создания независимого органа, ответственного за расследование случаев жестокого обращения с животными и их защиту.

Георге Хаждер заявил, что ест намерение определить ведомство, ответственное за защиту животных, однако решение должно быть выработано в ходе консультаций между заинтересованными министерствами и учреждениями.

«Ответственное за защиту животных ведомство - хорошая инициатива, которая, безусловно, будет реализована. Однако необходимо найти лучшее решение, поскольку в этом процессе участвуют несколько министерств и органов власти, чтобы мы могли выработать согласованное решение, отвечающее всем требованиям», - заявил министр.

Говоря о необходимости принятия мер для предотвращения жестокого обращения с животными и разработки более четких норм в этой сфере, он подчеркнул, что проблему необходимо подробно проанализировать, а меры не должны ограничиваться только применением наказаний.