Хаждер: Основные насосы, снабжающие Кишинев водой, могут остановиться после 31 июля.

Основные насосы водозаборной станции, снабжающей Кишинев питьевой водой из Днестра, могут выйти из строя после 31 июля, если засуха продолжится.

Об этом предупредил министр окружающей среды Георгий Хаждер, пишет rupor.md

Из-за продолжительной засухи уровень водохранилища у Новоднестровска опустился ниже минимальной отметки. Сейчас в него поступает около 30 м³ воды в секунду, тогда как в Днестр сбрасывают 100 м³/с. Снижение уровня также ускоряют испарение и высокий расход воды летом.

Молдавская и украинская стороны договорились сохранять сброс на уровне 100 м³/с до 31 июля. По словам министра, это позволит удерживать нынешний уровень Днестра как минимум до этой даты.

Если осадков не будет, после 31 июля сброс воды могут сократить из-за ее недостатка в водохранилище. В результате уровень Днестра снизится, а основные насосы водозаборной станции Кишинева могут перестать работать.

Хаждер также осмотрел резервную систему, которую должны использовать при критическом снижении уровня воды. Речь идет о плавучих насосах, трубах и расположенном рядом резервуаре, которыми управляет предприятие Apă-Canal Chișinău.

«Оборудование заброшено, и непонятно, работает ли оно. Кроме того, резервуар сильно заилен и находится в катастрофическом состоянии. В нормальных условиях вода из него должна самотеком поступать на водозаборную станцию. Думаю, восстановление этой стратегической инфраструктуры, от которой зависит водоснабжение всего Кишинева, стоило бы не больше одного-двух концертов», — заявил министр.