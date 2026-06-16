Карп о новых схемах мошенников: Следующая волна — подделка голоса с помощью ИИ.

Он предупредил: помимо классических звонков мошенники всё чаще используют мессенджеры, а в будущем могут применять технологии искусственного интеллекта для имитации голосов близких. В таких условиях профилактика и информирование населения остаются главными инструментами защиты, пишет jurnal.md

Лилиан Карп объяснил, что одна из ключевых трудностей в борьбе с мошенничеством — группировки действуют в основном за пределами Молдовы.

«Раньше группы работали на территории Молдовы — мы видели задержания, облавы на кол-центры в Кишинёве. Но сейчас, по данным полиции, Национального инспектората расследований и прокуратуры, более 90% мошенничеств организуются из-за рубежа. Звонят не с обычных номеров или реальных SIM-карт, а с зашифрованных, сгенерированных извне. Люди вступают в разговор и теряют деньги, причём в более чем 60% случаев — это наличные, которые они хранили дома, а не на банковских счетах. Схемы управляются из-за границы с привлечением местных курьеров. Самое главное — чтобы люди были информированы и не попадались на эти уловки», — заявил Лилиан Карп.

По словам депутата от PAS, власти готовят поправки, обязывающие идентифицировать покупателей PrePay-карт, но это не решит проблему полностью.

«Мы изменим законодательство — никто не сможет купить карту без идентификации. Введём контроль над PrePay-номерами, которые раньше можно было приобрести анонимно. Но это само по себе не панацея. Сейчас даже если и используются PrePay-карты, их доля невелика. Часто применяются сгенерированные и замаскированные номера из-за рубежа, которые иногда могут совпадать с реальными номерами», — пояснил Карп.

Он также сообщил, что операторы уже заблокировали сотни подозрительных номеров, но мошенники постепенно переходят в мессенджеры, где вмешательство операторов практически невозможно.

«За последнее время заблокировали несколько сотен номеров, которые пытались использовать мошенники. Но мы уже говорим о следующем этапе — когда операторы мобильной связи уже не смогут вмешиваться. На слушаниях мы обсуждали, что следующим шагом может стать использование WhatsApp, Signal, Viber и других приложений для мошенничества. В пятницу мы говорили об этом как о гипотетической возможности, а сегодня уже видим попытки через эти приложения. Операторы там практически бессильны — инструменты есть только у владельцев платформ, но доступ к ним никто не даёт», — сказал Лилиан Карп.

Депутат предупредил: с развитием ИИ методы преступников станут ещё изощрённее.

«Люди должны быть готовы к новым видам мошенничества. Следующий уровень — использование голоса, сгенерированного искусственным интеллектом, от имени знакомого человека. Вам позвонят и скажут, что попали в аварию или другую беду, и срочно нужны деньги. Мой совет очень прост: прервите разговор и перезвоните этому человеку на его номер. Убедитесь сами. Не вступайте в разговоры и не передавайте деньги. Если вам звонят и представляются полицейским, банковским сотрудником или представителем учреждения — запомните: никто не запрашивает по телефону личные данные. Никогда не передавайте их по телефону», — подчеркнул Карп.