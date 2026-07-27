Гендиректор OpenAI объявил о начале новой эпохи ИИ.

Мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта (ИИ), заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Мы сейчас, можно сказать, в сингулярности. <...> Теперь мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Я ждал этого всю жизнь, и я думаю, что это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее для всего мира», — сказал он в подкасте Relentless, передает Business Insider.

Технологическая сингулярность — гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям цивилизации.