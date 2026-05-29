29 Мая 2026, 16:00
487
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Из Молдовы выдворили четырех граждан Непала
Под стражу были взяты четыре гражданина Непала в возрасте от 31 года до 34 лет, задержанные при попытке незаконного пересечения государственной границы.
В отношении них были вынесены решения о возвращении под конвоем с применением запрета на въезд на территорию Республики Молдова сроком на 1 год.
Генеральная инспекция по миграции вновь подчеркивает, что соблюдение законодательства о режиме пребывания иностранцев в Республике Молдова является обязательным, а нарушение правовых норм влечет за собой применение мер, предусмотренных действующим законодательством.