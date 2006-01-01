Август в Молдове начнётся с жаркой погоды на фоне волны горячего воздуха из Африки.

Метеоролог Надежда Столяр заявила, что дневная температура будет постепенно повышаться до +36 градусов Цельсия в последующие дни, пишет ipn.md

В ночное время температура повысится с +13…+18 градусов Цельсия до +17…+22 градусов Цельсия.

Метеоролог уточнила, что температура +33…+36 градусов Цельсия соответствует показателям жары, и, начиная с сегодняшнего дня был объявлен жёлтый код метеоопасности из-за высоких температур.