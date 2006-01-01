theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
1 Августа 2026, 08:12
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Август в Молдове начнётся с жаркой погоды на фоне волны горячего воздуха из Африки

Согласно данным Органа метеорологии и мониторинга окружающей среды, в первую неделю месяца температура воздуха достигнет +36 градусов Цельсия, осадков не ожидается.

Август в Молдове начнётся с жаркой погоды на фоне волны горячего воздуха из Африки.
Август в Молдове начнётся с жаркой погоды на фоне волны горячего воздуха из Африки.

Метеоролог Надежда Столяр заявила, что дневная температура будет постепенно повышаться до +36 градусов Цельсия в последующие дни, пишет ipn.md

В ночное время температура повысится с +13…+18 градусов Цельсия до +17…+22 градусов Цельсия.

Метеоролог уточнила, что температура +33…+36 градусов Цельсия соответствует показателям жары, и, начиная с сегодняшнего дня был объявлен жёлтый код метеоопасности из-за высоких температур.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте