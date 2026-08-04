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moldpres.md logomoldpres
4 Августа 2026, 20:56
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Гросу обратился к гражданам с призывом сократить потребление электроэнергии

Председатель парламента Игорь Гросу обратился к гражданам с призывом экономить электроэнергию в связи с ожидаемым дефицитом в вечерние часы.

Гросу обратился к гражданам с призывом сократить потребление электроэнергии.
Гросу обратился к гражданам с призывом сократить потребление электроэнергии.

По словам спикера, «сегодня вечером, с 21:00 до 23:00, энергосистема Республики Молдова пройдет через сложный период, вызванный очень высоким потреблением электроэнергии во всем регионе», передает moldpres.md

«Прошу всех нас еще раз проявить солидарность. Если каждый из нас всего на два часа сократит потребление электроэнергии там, где это возможно, мы внесем вклад в сохранение стабильности энергосистемы и защиту жизненно важных служб», — заявил Игорь Гросу.

Он призвал граждан выключить ненужное освещение, отложить использование энергоемких бытовых приборов и бережно расходовать электроэнергию.

«Для каждого из нас это небольшой шаг, но вместе он может сыграть решающую роль», — отметил спикер.

Председатель парламента заверил, что власти и операторы энергосистемы принимают все необходимые меры для обеспечения электроснабжения, а больницы, экстренные службы и объекты критической инфраструктуры продолжат работать в штатном режиме.

«Вместе мы уже преодолевали и другие вызовы. Уверен, что благодаря ответственности и солидарности справимся и с этим», — заключил Игорь Гросу.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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