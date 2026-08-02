Государство задаётся целью повысить к 2030 году расходы на оборону до 1% ВВП.

Эта мера включена в Программу реализации Стратегии национальной обороны на 2026-2030 годы, разработанную Министерством обороны и предложенную правительству на утверждение.

Государство ставит цель к 2030 году постепенно увеличить расходы на оборону до 1% валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее время ассигнования на эту область деятельности составляют приблизительно 0,75% ВВП, – передаёт ipn.md

Документ предусматривает укрепление национальной устойчивости, развитие военного потенциала, инвестиции в стратегическую инфраструктуру и кибербезопасность, а также расширение сотрудничества с зарубежными партнёрами. Одновременно власти стремятся модернизировать Национальную армию.

При оценке ситуации в сфере безопасности авторы проекта отмечают среди основных угроз для Республики Молдова войну Российской Федерации против Украины и риск её расширения в сторону границ нашей страны, российское военное присутствие в приднестровском регионе, гибридные атаки, кампании дезинформации и кибератаки. К факторам, которые могут отрицательно повлиять на национальную безопасность, относятся также распространение вооружений, изменение климата и стихийные бедствия.

Программа включает и модернизацию военной инфраструктуры, разработку оперативной системы противовоздушной обороны, оснащение Национальной армии техникой, совместимой с техникой стран-партнёров, реконструкцию военного лагеря в Бэчой.