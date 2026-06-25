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25 Июня 2026, 11:31
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Горячий европейский циклон дойдёт до Молдовы: днем +40 °С

В эти выходные экстремальной жара сместится из Западной Европы в Центральную.

Горячий европейский циклон дойдёт до Молдовы: днем +40°С.
Горячий европейский циклон дойдёт до Молдовы: днем +40°С.

По данным метеорологов, пик жары ожидается в понедельник, 29 июня, до +40 °С.

В Германии +41 °С...+42 °С. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия также могут зафиксировать +40 °С.

"Это крайне необычные значения для июня, жара может установить новые рекорды", - говорят синоптики и призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Горячий европейский циклон дойдёт до Молдовы: днем +40 °С

Источник
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