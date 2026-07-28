Глава Минэкологии предложил заменить лесников цифровыми решениями.

Министр окружающей среды Георге Хаждер намерен оптимизировать работу подведомственных учреждений, в том числе за счет сокращения числа лесников.

По его словам, современные цифровые решения позволяют контролировать ситуацию в лесах без большого количества сотрудников, сообщает unimedia.info

Комментируя призыв премьер-министра Василе Тофана провести оптимизацию государственных учреждений, Хаждер отметил, что поддерживает идею создания более эффективного государства.

«Господин премьер-министр обозначил очень четкую цель — более эффективное государство. Это означает, что там, где можно оптимизировать определенные процессы, мы должны это сделать. Если какие-то процессы можно выполнять с меньшими ресурсами, значит, именно в этом направлении и нужно двигаться. Безусловно, есть сферы, где это возможно», — заявил министр.

Он напомнил, что в начале года уже было ликвидировано Агентство минеральных ресурсов, занимавшееся вопросами недр, а его функции переданы Агентству по охране окружающей среды.

«То же самое можно сделать и с другими учреждениями, но сначала необходимо оценить риски. В других ведомствах также есть множество функций и финансовых ресурсов, которые можно оптимизировать», — сказал Хаждер.

В качестве примера министр привел агентство Moldsilva.

«Мы говорим о Moldsilva, потому что в этой сфере работает очень много людей, тогда как существует множество цифровых решений, позволяющих отслеживать происходящее в лесах. Нам нужно предлагать альтернативы — цифровизацию, повышение эффективности и более рациональное использование ресурсов для достижения поставленных целей», — отметил он.

По словам министра, главной задачей должно быть не сохранение рабочих мест любой ценой, а эффективное управление лесным фондом.

«Нам нужны не леса ради рабочих мест, а леса, которыми правильно управляют. Для этого должно быть как можно меньше сотрудников, а ресурсы следует направлять не на содержание того или иного человека, а прежде всего на восстановление лесов и лесоразведение», — подчеркнул Георге Хаждер.



