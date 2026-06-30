Глава комиссии веттинг о зарплате в 94 000 леев: Можно сказать, что я богатый человек.

Председателя комиссии веттинг Андрея Бивола спросили, считает ли он себя богатым и достаточна ли зарплата около 94 000 леев, которую он получает за работу в учреждении.

Он заявил, что считает это вознаграждение соответствующим сложности процесса, сообщает unimedia.info

«Я считаю, что это вознаграждение пропорционально сложности работы, ответственности и значению этой деятельности для реформы правосудия и нашего прогресса в процессе вступления в Европейский союз.

Я считаю себя богатым человеком, потому что доходы, которые я имею, позволяют мне жить и поддерживать уровень жизни моей семьи. Можно сказать, что я богатый человек», — заявил Андрей Бивол.

В ноябре 2025 года Андрей Бивол был избран председателем комиссии Vetting.

Согласно информации комиссии, он является адвокатом с более чем 15-летним опытом работы в юридической сфере. Он представлял клиентов более чем в 150 гражданских, коммерческих и административных делах на всех уровнях юрисдикции в Республике Молдова. Также он участвовал более чем в 40 делах в Европейском суде по правам человека.

Кроме того, он имеет значительный опыт международного арбитража, представляя государственные и частные структуры в таких институциях, как ICSID, Постоянная палата третейского суда в Гааге и Европейский арбитражный суд. Он также участвовал как эксперт в проектах по анализу и разработке законодательства в сфере финансов, предпринимательства и поддержки малого и среднего бизнеса, поддерживаемых ЕС, GIZ и USAID.