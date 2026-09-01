Глава Energocom получил 1,2 млн леев за год: его надбавка достигла 90%.

Директор Energocom Еуджениу Бузату задекларировал за 2025 год доход в размере 1,2 млн леев, полученный в госкомпании. Его оклад составляет 47 тысяч леев до вычета налогов, однако к нему добавляется ежемесячная надбавка.

По данным TV8, размер надбавки достиг 90% после того, как Бузату попросил о повышении, а Агентство публичной собственности согласилось. Директор объясняет свои доходы объемом сделок, которыми управляет компания, пишет mlive.md

«Я вел переговоры из-за существующих рисков. Это огромный объем работы, который включает подписание контрактов и закупку энергоресурсов на десятки и сотни миллионов евро в год», — заявил Бузату.

При этом, по данным TV8, в 2025 году директор получил четыре квартальные премии за результативность: три — в размере должностного оклада и одну — в размере 75% от него. За прибыль компании ему отдельно выплатили вознаграждение, эквивалентное трем окладам.

В Energocom предусмотрены и разовые премии к Пасхе, Дню города, Дню независимости, Дню энергетика и Рождеству. Бузату утверждает, что директор не может получить все пять выплат, однако может рассчитывать на разовые премии в совокупном размере до трех окладов в год.

Миллионные доходы получает не только директор. Восемь сотрудников Energocom в 2025 году заработали примерно по миллиону леев каждый, а главный бухгалтер задекларировала более 900 тысяч. Бузату считает такие суммы оправданными.

«Оборот Energocom составляет 20 миллиардов леев. Это вознаграждение соответствует обороту компании, профессиональным рискам и сложности работы».

Компания завершила год с прибылью свыше 430 миллионов леев и выплатила государству 198 миллионов леев дивидендов.