Кику о премиях 5 раз в год в Energocom: Скоро снова попросят повысить тариф на газ.

Депутат Ион Кику, экс-премьер, выразил недовольство тем, что сотрудники Energocom — компании, которая запросила повышение тарифа на природный газ на 41%, — получают премии несколько раз в год.

Премии выдают по случаю таких праздников, как Пасха, Рождество, День независимости, День города Кишинева и День энергетика. «Через каких-нибудь 7–10 дней снова придут с просьбой повысить тариф, потому что не на что выплачивать пять премий в год. Да и на талоны на питание не хватает при зарплате в 100 тысяч», — написал Кику в соцсетях, пишет unimedia.info

Директор Energocom Еуджениу Бузату заявил, что на предприятии выплачивают премии к Пасхе, Дню города Кишинева, Дню независимости, Дню энергетика и Рождеству.

При этом Бузату, который летом выиграл конкурс на должность директора предприятия, получает около 100 тыс. леев в месяц с учетом зарплаты, премий и надбавок, а также талоны на питание.

«Через каких-нибудь 7–10 дней он снова придет с просьбой повысить тариф на газ — потому что не на что выплачивать пять премий в год. Да и на талоны на питание не хватает при тех 100 тысячах в месяц, которые он получает в качестве зарплаты.

А почему бы и нет, если на протест выходит горстка людей?» — прокомментировал экс-премьер Ион Кику.

Ранее о премиях, выплачиваемых сотрудникам Energocom, говорил и Александру Слусарь, бывший член Совета компании Energocom (апрель 2023 года — июль 2026 года).

«Что касается премий, существует коллективный трудовой договор, который предусматривает, что ежемесячно сотрудники могут получать надбавки за стаж и за другие показатели — до 100% должностного оклада, однако надбавки в размере 100% оклада никогда не выплачивались. Кроме того, предусмотрены четыре крупные премии к праздникам: Дню независимости, Пасхе и Новому году — в качестве поощрения сотрудников, если у компании есть для этого ресурсы. И есть третья возможность: если компания получает чистую прибыль, согласно уставу, до 2% может быть направлено в соответствующий фонд. Из этого фонда могут выплачиваться разовые премии — не ежемесячно, а именно разовые — руководству Energocom», — заявил Слусарь, сообщает Cu Sens.

В июле Еуджениу Бузату, занимавший тогда должность временного руководителя Energocom и получавший около 100 тыс. леев в месяц, заявлял, что сокращение расходов компании лишь незначительно повлияло бы на тариф на природный газ. По его словам, даже если сократить зарплаты всех сотрудников, конечный тариф снизился бы примерно на 6 банов.

«У нас есть фиксированная зарплата, должностной оклад, который у меня составляет 47 228 леев. Это должностной оклад, к которому добавляются определенные стимулирующие выплаты. Они могут быть ежемесячными, зависеть от KPI или выплачиваться в виде разовых премий», — объяснял тогда Бузату.

В начале января временно исполняющий обязанности генерального директора Energocom Еуджениу Бузату говорил, что его ежемесячный оклад превышает 47 тыс. леев и приближается к 48 тыс. леев.

Недавно генеральный директор НАРЭ Алексей Таран объяснил, почему в соседних с Республикой Молдова странах — Украине и Румынии — тариф на газ ниже, чем у нас.

«В Украине компании, занимающиеся производством и распределением, в соответствии с военным положением обязаны предоставлять потребителям услуги по цене значительно ниже фактической стоимости. В Румынии тариф ограничен, а любую сумму сверх установленного уровня оплачивает кто? Государство!» — подчеркнул Таран.

В свою очередь депутат PAS Василе Грэдинару признал, что не исключает нового подорожания газа. Он заявил, что действующий тариф не покрывает расходы, а динамика цен на международном рынке будет влиять на тариф в холодный сезон.

Министр энергетики Дорин Жунгиету также не исключает нового подорожания природного газа. Чиновник отметил, что власти следят за ситуацией на рынке.