В Молдове введут единую торговую наценку на лекарства.

В Молдове предлагается закрепить принцип единой торговой наценки на лекарства на всей территории страны, независимо от места их продажи.

Соответствующее положение, касающееся ценовой политики, содержит проект Закона о фармацевтической деятельности, разработанный минздравом. Консультации по нему продлятся до 21 сентября, пишет logos-pres.md

Новый закон заменит действующий в Молдове с 1993 года аналогичный документ. В нем регламентируется порядок получения разрешения и осуществления деятельности в этой сфере, требования к онлайн-продаже лекарств и в целом правила надзора за этим рынком. Вводится и ряд новшеств.

В частности, аптекам запретят устанавливать и применять скидки и другие финансовые стимулы, побуждающие к чрезмерному приобретению лекарств. В то же время логистические электронные платформы и курьерские службы будут вправе доставлять препараты пациенту. При этом они будут обязаны соблюдать требования в отношении сохранности и прослеживаемости медикаментов, а также защиты персональных данных. А стоимость доставки не должна будет зависеть от наименования препаратов, суммы заказа или количества приобретенных упаковок.

Согласно проекту, для осуществления подобной деятельности потребуется бессрочное и не подлежащее передаче разрешение Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, а также сертификат соответствия надлежащей аптечной практике GPP.

Действующие разрешительные документы необходимо будет бесплатно переоформить в течение года после вступления закона в силу.



