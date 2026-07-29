Гаснаш после скандала с лягушками в больнице: Пора быть более бдительными.

Министр здравоохранения Александр Гаснаш прокомментировал появившиеся кадры из инфекционного отделения районной больницы Штефан-Водэ.

На видео, присланном в редакцию PRO TV, видно, как по палате прыгают лягушки. Мать, которая проходила лечение вместе с ребенком, утверждает, что в отделении были также мыши, и пожаловалась на антисанитарные условия, пишет protv.md

По словам министра, Минздрав уже ознакомился с ситуацией и потребовал от администрации больницы устранить нарушения и разобраться в произошедшем.

«Мы ознакомились с опубликованными кадрами, и у нас с коллегами возник тот же вопрос. Мы обсудили ситуацию с администрацией районной больницы и потребовали устранить или разъяснить нарушения в инфекционном отделении. Но, вероятно, все мы чувствуем, что постоянно реагируем уже постфактум», — сказал Гаснаш.

Он признал, что подобные случаи указывают на более глубокие проблемы системы здравоохранения, и призвал руководителей медицинских учреждений внимательнее следить за ситуацией и устранять недостатки до того, как они станут достоянием общественности.

«Пора быть более бдительными. Я обращаюсь ко всем руководителям медицинских учреждений с призывом навести порядок в тех учреждениях, которыми они руководят», — отметил Гаснаш.

Министр подчеркнул, что устранение нарушений только в больнице Штефан-Водэ не решит системных проблем.

«То, что мы устраним это несоответствие, не решит проблемы всей системы. Сегодня это Штефан-Водэ, завтра появится другое учреждение», — заявил он.

В связи с этим Минздрав в ближайшее время представит пакет решений по реорганизации медицинских услуг и изменению принципов финансирования системы здравоохранения. По словам министра, власти проанализируют, какие услуги следует централизовать, а какие — оставить на местном уровне, чтобы эффективнее использовать ресурсы и предотвратить подобные ситуации.

«Мы не хотим постоянно действовать только по факту и вмешиваться лишь после того, как что-то произошло», — добавил Гаснаш.

Напомним, накануне в редакцию PRO TV обратилась женщина, проходившая лечение вместе с ребенком в инфекционном отделении районной больницы Штефан-Водэ. На снятых ею кадрах по палате передвигаются лягушки. По ее словам, во время госпитализации в отделении также были замечены мыши.



