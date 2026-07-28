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politia.md logopolitia
28 Июля 2026, 08:13
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Fulger проводит тактические учения в Бессарабке

Полиция сообщает, что сегодня сотрудники Бригады полиции специального назначения Fulger проведут тактические учения в городе Бессарабка.

Fulger проводит тактические учения в Бессарабке.
Fulger проводит тактические учения в Бессарабке.

По данным ведомства, мероприятия проходят в рамках регулярной подготовки и направлены на совершенствование навыков сотрудников специального подразделения по проведению операций.

В связи с этим правоохранители призывают граждан не беспокоиться, если они заметят присутствие органов правопорядка или проведение специфических мероприятий, а также получать информацию исключительно из официальных источников.

Источник
politia.md logopolitia
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