theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
24 Июня 2026, 14:51
29
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фрилансерам в Молдове разрешат любую деятельность, но снизят лимит доходов

В налоговую политику на будущий год включено положение, предлагающее исключить перечень разрешенных видов деятельности для фрилансеров. Таким образом им будет предоставлено право осуществлять любую экономическую деятельность.

Фрилансерам в Молдове разрешат любую деятельность, но снизят лимит доходов.
Фрилансерам в Молдове разрешат любую деятельность, но снизят лимит доходов.

Проект закона предусматривает предоставление независимым предпринимателям (фрилансерам) права осуществлять любую деятельность, предлагая отменить Приложение к главе 104 раздела II Налогового кодекса, пишет logos-pres.md

Авторы инициативы утверждают, что реализация этой меры приведет к созданию правового пространства для любого физического лица с целью легализации и налогообложения большего числа видов независимой деятельности, упростит налоговое законодательство, создав доступную и предсказуемую налоговую систему для физических лиц.

В настоящее время согласно приложению к Налоговому кодексу, перечень 40 областей деятельности, открытых для регистрации фрилансеров, закреплён в Классификаторе видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ-2).

В нем указаны направления работы, в которых можно официально вести фриланс-деятельность. 

Пересмотр налоговых ставок и ограничение на контракты

Одновременно предлагается пересмотреть годовой потолок доходов независимых предпринимателей с целью установления единой ставки налога в размере 15%, который будет снижен с 1,2 млн леев до 1 млн леев, одновременно со снижением максимальной применимой единой налоговой ставки с 35% до 30%.

Нужно отметить, что статья 6927 будет дополнена специальными нормами, устанавливающими правила, касающиеся заключения договоров с независимыми предпринимателями в налоговых целях.

Таким образом, юридическим или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, будет разрешено заключать договоры с независимыми предпринимателями в пределах 3% от годового фонда оплаты труда соответствующего налогоплательщика за налоговый период.

Превышение 3%-го лимита будет считаться недопустимым расходом, который будет облагаться налогом по ставке 15% от превышенной суммы.

При этом расходы, понесенные юридическим лицом в связи с независимыми предпринимателями, будут подлежать вычету в налоговых целях в пределах указанного выше лимита (поправки, внесенные в статью 24 Налогового кодекса).

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте