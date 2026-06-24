Фрилансерам в Молдове разрешат любую деятельность, но снизят лимит доходов.

В налоговую политику на будущий год включено положение, предлагающее исключить перечень разрешенных видов деятельности для фрилансеров. Таким образом им будет предоставлено право осуществлять любую экономическую деятельность.

Проект закона предусматривает предоставление независимым предпринимателям (фрилансерам) права осуществлять любую деятельность, предлагая отменить Приложение к главе 104 раздела II Налогового кодекса, пишет logos-pres.md

Авторы инициативы утверждают, что реализация этой меры приведет к созданию правового пространства для любого физического лица с целью легализации и налогообложения большего числа видов независимой деятельности, упростит налоговое законодательство, создав доступную и предсказуемую налоговую систему для физических лиц.

В настоящее время согласно приложению к Налоговому кодексу, перечень 40 областей деятельности, открытых для регистрации фрилансеров, закреплён в Классификаторе видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ-2).

В нем указаны направления работы, в которых можно официально вести фриланс-деятельность.

Пересмотр налоговых ставок и ограничение на контракты

Одновременно предлагается пересмотреть годовой потолок доходов независимых предпринимателей с целью установления единой ставки налога в размере 15%, который будет снижен с 1,2 млн леев до 1 млн леев, одновременно со снижением максимальной применимой единой налоговой ставки с 35% до 30%.

Нужно отметить, что статья 6927 будет дополнена специальными нормами, устанавливающими правила, касающиеся заключения договоров с независимыми предпринимателями в налоговых целях.

Таким образом, юридическим или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, будет разрешено заключать договоры с независимыми предпринимателями в пределах 3% от годового фонда оплаты труда соответствующего налогоплательщика за налоговый период.

Превышение 3%-го лимита будет считаться недопустимым расходом, который будет облагаться налогом по ставке 15% от превышенной суммы.

При этом расходы, понесенные юридическим лицом в связи с независимыми предпринимателями, будут подлежать вычету в налоговых целях в пределах указанного выше лимита (поправки, внесенные в статью 24 Налогового кодекса).