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logos.press.md logologos
25 Июля 2026, 14:14
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Фрилансеры в Молдове смогут получать пособие по беременности и другие социальные льготы

Самозанятые работники смогут воспользоваться полным пакетом социальных пособий, включая пособие по беременности и родам.

Фрилансеры в Молдове смогут получать пособие по беременности и другие социальные льготы.
Фрилансеры в Молдове смогут получать пособие по беременности и другие социальные льготы.

Парламент в первом чтении проголосовал за законодательную инициативу, предусматривающую такую возможность, передает logos-pres.md

 Проект закона, направленный на применение принципа равного обращения с мужчинами и женщинами — фрилансерами, был разработан министерством труда и социальной защиты и имплементирует европейские стандарты в этой области в национальное законодательство. 

Для получения социальных пособий самозанятые работники должны будут подать письменное заявление в территориальное отделение Национального социального страхования, в котором они смогут выбрать уплату увеличенного фиксированного взноса в соответствии с положениями Закона о государственном бюджете социального страхования. 

Таким образом, они смогут получать пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, отцовское пособие, а также пособие для одиноких лиц в случае усыновления ребенка. Одновременно с этим, жены самозанятых работников также смогут получать пособие по беременности и родам. 

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году было зарегистрировано 50 879 самозанятых работников, которые уплачивали взносы в государственный фонд социального страхования. 

В настоящее время эти лица получают только пенсию по старости и пособие по случаю смерти, не имея права на пособие по беременности и родам или другие социальные выплаты. Проект закона будет рассмотрен парламентом во втором чтении. После принятия новые законодательные положения вступят в силу 1 января 2027 года.

Источник
logos.press.md logologos
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