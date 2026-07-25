Фрилансеры в Молдове смогут получать пособие по беременности и другие социальные льготы.

Самозанятые работники смогут воспользоваться полным пакетом социальных пособий, включая пособие по беременности и родам.

Парламент в первом чтении проголосовал за законодательную инициативу, предусматривающую такую возможность, передает logos-pres.md

Проект закона, направленный на применение принципа равного обращения с мужчинами и женщинами — фрилансерами, был разработан министерством труда и социальной защиты и имплементирует европейские стандарты в этой области в национальное законодательство.

Для получения социальных пособий самозанятые работники должны будут подать письменное заявление в территориальное отделение Национального социального страхования, в котором они смогут выбрать уплату увеличенного фиксированного взноса в соответствии с положениями Закона о государственном бюджете социального страхования.

Таким образом, они смогут получать пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, отцовское пособие, а также пособие для одиноких лиц в случае усыновления ребенка. Одновременно с этим, жены самозанятых работников также смогут получать пособие по беременности и родам.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году было зарегистрировано 50 879 самозанятых работников, которые уплачивали взносы в государственный фонд социального страхования.

В настоящее время эти лица получают только пенсию по старости и пособие по случаю смерти, не имея права на пособие по беременности и родам или другие социальные выплаты. Проект закона будет рассмотрен парламентом во втором чтении. После принятия новые законодательные положения вступят в силу 1 января 2027 года.