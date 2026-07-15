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Infotag.md logoInfotag
15 Июля 2026, 09:34
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Доходы молдавских фрилансеров превысили 41 млн леев за месяц

Общая сумма налогов для фрилансеров за июнь 2026 г., рассчитанная Государственной налоговой службой (ГНС), превысила 6 млн леев. А с начала 2026 г. сумма налогов данной категории налогоплательщиков превысила 14 млн леев.

Доходы молдавских фрилансеров превысили 41 млн леев за месяц.
Доходы молдавских фрилансеров превысили 41 млн леев за месяц.

ГНС уточняет, что начисленная сумма к уплате налогов за июнь должна быть выплачена не позднее 27 июля, пишет infotag.md

По состоянию на 10 июля в Республике Молдова зарегистрировано 3 284 фрилансера, которые по итогам июня задекларировали доход в размере 41,1 млн леев. Единовременный налог, рассчитанный за этот период, составляет 6,17 млн леев, на 14% больше мая.

Согласно данным информационной системы ГНС, более половины зарегистрированных независимых предпринимателей (51,2%) проводили операции через банковские счета.

Уведомления об оплате отправлены на электронные адреса, которые указаны предпринимателями при регистрации деятельности. Они доступны как в Личном кабинете налогоплательщика, так и в приложении EVO. 

В ГНС рекомендуют налогоплательщикам использовать электронные налоговые сервисы для уплаты налогов, в том числе MPay, пользуясь сервисом «Единый налог, взимаемый с независимых предпринимателей».

Новый налоговый режим для фрилансеров применяется в Республике Молдова с 1 января 2026 г. В рамках данного налогового режима физические лица могут на законных основаниях осуществлять хозяйственную деятельность без создания компании, без ведения бухгалтерского учета и без подачи отчетов. Успешно действующий режим распространяется почти на 40 сфер предоставления услуг, включая программирование, дизайн, IT-консалтинг, фото, переводы и целый ряд других.

Согласно данному режиму, фрилансеры платят единый налог в размере 15% от полученного дохода, который включает подоходный налог, взносы на социальное обеспечение и обязательные взносы на медицинское страхование. Если годовой доход превышает 1,2 млн леев, к части, превышающей этот лимит, применяется налог в размере 35%. Из собранного единого налога 31,3% поступает в местные бюджеты, из которых 26,3% – подоходный налог и 5% – местные налоги. Еще 53,3% направляется в государственный бюджет социального страхования, а 15,4% – в фонды обязательного медицинского страхования.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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