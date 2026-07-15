Доходы молдавских фрилансеров превысили 41 млн леев за месяц.

Общая сумма налогов для фрилансеров за июнь 2026 г., рассчитанная Государственной налоговой службой (ГНС), превысила 6 млн леев. А с начала 2026 г. сумма налогов данной категории налогоплательщиков превысила 14 млн леев.

ГНС уточняет, что начисленная сумма к уплате налогов за июнь должна быть выплачена не позднее 27 июля, пишет infotag.md

По состоянию на 10 июля в Республике Молдова зарегистрировано 3 284 фрилансера, которые по итогам июня задекларировали доход в размере 41,1 млн леев. Единовременный налог, рассчитанный за этот период, составляет 6,17 млн леев, на 14% больше мая.

Согласно данным информационной системы ГНС, более половины зарегистрированных независимых предпринимателей (51,2%) проводили операции через банковские счета.

Уведомления об оплате отправлены на электронные адреса, которые указаны предпринимателями при регистрации деятельности. Они доступны как в Личном кабинете налогоплательщика, так и в приложении EVO.

В ГНС рекомендуют налогоплательщикам использовать электронные налоговые сервисы для уплаты налогов, в том числе MPay, пользуясь сервисом «Единый налог, взимаемый с независимых предпринимателей».

Новый налоговый режим для фрилансеров применяется в Республике Молдова с 1 января 2026 г. В рамках данного налогового режима физические лица могут на законных основаниях осуществлять хозяйственную деятельность без создания компании, без ведения бухгалтерского учета и без подачи отчетов. Успешно действующий режим распространяется почти на 40 сфер предоставления услуг, включая программирование, дизайн, IT-консалтинг, фото, переводы и целый ряд других.

Согласно данному режиму, фрилансеры платят единый налог в размере 15% от полученного дохода, который включает подоходный налог, взносы на социальное обеспечение и обязательные взносы на медицинское страхование. Если годовой доход превышает 1,2 млн леев, к части, превышающей этот лимит, применяется налог в размере 35%. Из собранного единого налога 31,3% поступает в местные бюджеты, из которых 26,3% – подоходный налог и 5% – местные налоги. Еще 53,3% направляется в государственный бюджет социального страхования, а 15,4% – в фонды обязательного медицинского страхования.