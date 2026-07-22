Шум от дорожного движения может повышать риск болезни Паркинсона.

Длительное проживание рядом с оживлённой дорогой может повысить риск болезни Паркинсона, тогда как тихая сторона дома, как показало новое исследование, способна частично защитить.

Длительное воздействие шума дорожного транспорта связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона, возможно из-за нарушений сна и системного стресса, говорится в новом исследовании, пишет euronews.com

Группа датских исследователей проанализировала данные более трёх миллионов жителей, чтобы выяснить, повышает ли постоянный шум в разных жилых районах и на разных сторонах домов риск развития этого нейродегенеративного заболевания.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, рассматривались данные более трёх миллионов жителей Дании за период с 2000 по 2017 год, которым было не менее 40 лет и у которых на момент начала наблюдения не было болезни Паркинсона.

Как установили авторы, при увеличении уровня шума примерно на 11 децибел (дБ) на наиболее подверженной стороне дома риск болезни Паркинсона возрастал примерно на 3 %.

На тихой стороне дома, то есть там, где влияние дорожного трафика минимально, риск болезни Паркинсона увеличивался на 4 % при каждом дополнительном росте шума на 9 дБ.

В то же время исследование показало, что наличие «тихой» стороны, когда одна фасадная сторона дома как минимум на 10 дБ тише другой, выполняет роль защитного буфера и может смягчать вредное воздействие шума, особенно для людей, живущих при высоком общем уровне шума.

У людей, чьи дома лишены такой тихой стороны, уровень шума более постоянный и неизбежный, особенно ночью, и, как отмечают авторы, это наносит больший вред.

Авторы добавляют, что предыдущие работы, оценивавшие лишь самый шумный фасад дома, могли недооценивать риски для здоровья, поскольку не учитывали, есть ли у жильцов тихое пространство, куда можно уйти от шума.

Полученные результаты оставались неизменными вне зависимости от пола, уровня образования и дохода, семейного положения и плотности населения.