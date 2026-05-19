Комиссия по оценке продолжает слушания прокуроров, делегированных в АП.

Будут заслушаны два прокурора из Кишиневской прокуратуры, оцениваемых за деятельность, ранее осуществляемую в Антикоррупционной прокуратуре, передает noi.md

По данным учреждения, 22 мая 2026 года состоится слушание Лилианы Партоле, прокурора Кишиневской прокуратуры. Она оценивается как прокурор, ранее откомандированный в Антикоррупционную прокуратуру. Часть слушания пройдет в закрытом режиме в целях защиты частной жизни оцениваемого лица и третьих лиц.

29 мая 2026 года состоится слушание Армена Оганешана, прокурора Кишиневской прокуратуры (Генеральной прокуратуры Республики Молдова), также оцениваемого как бывший прокурор, делегированный в Антикоррупционную прокуратуру. В этом случае слушание будет открытым.

Комиссия уточняет, что эти процедуры являются частью механизма внешней оценки прокуроров, целью которого является проверка этической и финансовой добросовестности сотрудников системы.