Комиссия по оценке продолжает слушания прокуроров, делегированных в АП
Комиссия по оценке прокуроров объявила о проведении в мае новых слушаний в рамках процесса внешней оценки этической и финансовой добросовестности, осуществляемого в соответствии с Законом о внешней оценке судей и прокуроров.
Будут заслушаны два прокурора из Кишиневской прокуратуры, оцениваемых за деятельность, ранее осуществляемую в Антикоррупционной прокуратуре, передает noi.md
По данным учреждения, 22 мая 2026 года состоится слушание Лилианы Партоле, прокурора Кишиневской прокуратуры. Она оценивается как прокурор, ранее откомандированный в Антикоррупционную прокуратуру. Часть слушания пройдет в закрытом режиме в целях защиты частной жизни оцениваемого лица и третьих лиц.
29 мая 2026 года состоится слушание Армена Оганешана, прокурора Кишиневской прокуратуры (Генеральной прокуратуры Республики Молдова), также оцениваемого как бывший прокурор, делегированный в Антикоррупционную прокуратуру. В этом случае слушание будет открытым.
Комиссия уточняет, что эти процедуры являются частью механизма внешней оценки прокуроров, целью которого является проверка этической и финансовой добросовестности сотрудников системы.