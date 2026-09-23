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Infotag.md logoInfotag
23 Сентября 2026, 13:03
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Эколог: В нижнем Днестре уже происходят деградационные изменения экосистемы

Известный молдавский экологи Илья Тромбицкий сообщил, что уровень Днестровского водохранилища в Украине «продолжает стремительно снижаться и вот-вот достигнет 111 метров над уровнем моря».

Эколог: В нижнем Днестре уже происходят деградационные изменения экосистемы.
Эколог: В нижнем Днестре уже происходят деградационные изменения экосистемы.

«Сейчас он – 111,05 м. Поступление воды из притоков остается малым - 18 м3/c. Поступление воды в Нижний Днестр - 60 м3/c, и поэтому мы продолжаем ощущать себя в эфемерной безопасности. Но это ощущение обманчиво», - считает специалист, цитирует infotag.md

По его словам, в Нижнем Днестре «уже происходят деградационные изменения экосистемы, характерное для процесса лимнизации - превращения реки в озерную систему».

«С наступлением зимы это несет угрозы заморов и утраты биоразнообразия. А отсутствие субстрата для нереста у рыб-фитофилов привело к почти полному  отсутствию этих видов среди генерации этого года», - отметил Тромбицкий.

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