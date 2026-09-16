Хаждер: Расход воды в Днестре опускался до 16–17 кубометров в секунду.

Министр окружающей среды заявил, что нынешний расход воды в Днестре остается серьезной экологической проблемой: показатель в 60 м³/с уже оценивается как экстраординарно низкий, а в отдельные дни расход опускался до 16–17 м³/с.

По словам министра, необходимо поддерживать более стабильный уровень стока, чтобы ситуация не создавала угрозы для реки, пишет rupor.md

Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил перед заседанием правительства, что ситуация с уровнем воды в Днестре остается серьезной с экологической точки зрения. По его словам, даже расход в 60 кубометров в секунду уже представляет проблему, а в отдельные дни показатель был значительно ниже.

«С моей точки зрения, с точки зрения экологической ситуации, даже 60 кубометров в секунду — это уже серьезная проблема. И это экстраординарная ситуация», — сказал Хаждер, отвечая на вопросы журналистов.

Министр уточнил, что показатель в 22 кубометра в секунду, о котором ранее говорили журналисты, является среднесуточным расходом с начала месяца. При этом, по его словам, были дни, когда расход составлял всего 16–17 кубометров в секунду.

Хаждер подчеркнул, что для предотвращения угрозы экосистеме Днестра необходимо поддерживать постоянный расход воды.

«Нам так или иначе нужно поддерживать постоянный расход воды, чтобы это не представляло угрозу», — заявил министр.

При этом он отметил, что нынешняя ситуация не зависит непосредственно ни от молдавской, ни от украинской стороны, связав ее с последствиями изменения климата.

«Таков эффект изменения климата. Теперь вы понимаете, что бывает хуже, бывает лучше. Соответственно, мы стремимся и надеемся, что в дальнейшем ситуация улучшится», — сказал Хаждер.