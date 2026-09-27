Драгу о мошенничествах: За прошлую неделю не зафиксировано ни одного случая.

Национальный банк Молдовы на прошлой неделе не получил ни одного сообщения о финансовом мошенничестве в рамках своего механизма мониторинга, заявила глава НБМ Анка Драгу.

В учреждении действует специальная рабочая группа SAFE, которая постоянно анализирует методы, используемые мошенниками, и адаптирует рекомендации для банков. Об этом Драгу заявила в интервью NordNews в Брюсселе.

«У нас в банке есть группа, она называется SAFE. Это рабочая группа, которая постоянно, из недели в неделю, занимается мониторингом и адаптирует инструкции для банков и коммуникацию с широкой общественностью. Могу сказать, что на прошлой неделе у нас не было ни одного зарегистрированного случая», — заявила Драгу.

При этом глава НБМ предупреждает, что это не означает исчезновения опасности.

«Это не означает, что мы остановились и больше не проявляем бдительность. Мы остаемся бдительными, потому что, к сожалению, это явление будет продолжаться», — добавила она.

По словам главы НБМ, Национальный банк сотрудничает с полицией, учреждениями, ответственными за предотвращение и борьбу с отмыванием денег, операторами мобильной связи и другими структурами, чтобы выявлять новые методы мошенничества.

Драгу отмечает, что мошенники используют в том числе имя и авторитет Национального банка, чтобы убедить жертв предоставить личную или банковскую информацию.

«Национальный банк никогда вам не звонит. Никто из Национального банка не звонит вам, чтобы попросить какую-либо информацию. Национальный банк не звонит ни одному физическому лицу, точка. Национальный банк не звонит ни одной компании. Мы взаимодействуем исключительно с банками», — предупредила глава НБМ.

Она рекомендует гражданам немедленно прекращать разговор, если их вынуждают предоставить информацию или срочно провести финансовую операцию.