Кику о решении НБМ: Повышением базовой ставки нельзя снизить тарифы.

Кику видит бомбу замедленного действия в 9-процентной ставке НБМ: более дорогие кредиты и более тяжёлый долг для государства

Депутат Ион Кику критикует решение Национального банка Молдовы повысить базовую ставку с 7,5% до 9% годовых. Он утверждает, что эта мера окажет давление на население, бизнес-среду и государственный бюджет, не устранив основной источник инфляции — удорожание энергетических ресурсов, передает bani.md

По словам Кику, повышение базовой ставки в первую очередь затронет людей с кредитами, хозяйствующих субъектов, прибегающих к финансированию, и государство, которое заимствует средства для покрытия бюджетных потребностей.

«Это повышение базовой ставки с 7,5% до 9% затронет должников, людей, у которых есть кредиты, затронет хозяйствующих субъектов, которые часто продают в кредит, и затронет государственный бюджет», — заявил депутат.

Кику также ставит под сомнение эффективность этой меры в борьбе с инфляцией. Он утверждает, что нынешняя волна подорожаний, как и в 2022 году, в значительной степени обусловлена ростом тарифов на энергетические ресурсы, то есть внешними факторами, на которые денежно-кредитная политика оказывает ограниченное влияние.

«Инфляция сейчас, как и в 2022 году, имеет в качестве основного фактора ускорения рост тарифов на энергетические ресурсы. Насколько нам известно, это импортированная инфляция», — сказал Кику.

Депутат утверждает, что повышение процентных ставок не может напрямую снизить цены на газ, электроэнергию или топливо, а потребление энергии является относительно негибким. По его мнению, домохозяйства не могут существенно сократить свои потребности в энергии только потому, что тарифы растут.

«Если человеку нужно 100 кубометров, чтобы отапливать жилье, потребление не сильно сокращается в зависимости от изменения тарифа. Повышением базовой ставки нельзя снизить тарифы на газ и электроэнергию», — заявил Кику.

В этих условиях он считает, что основным эффектом решения НБМ станет повышение стоимости кредитов и расходов государства на обслуживание долга.

Национальный банк Молдовы 17 сентября принял решение повысить базовую ставку на 1,5 процентного пункта — с 7,5% до 9% годовых. В то же время ставка по кредитам овернайт была установлена на уровне 11%, по операциям репо — 9,25%, а ставка по депозитам овернайт — 7%.

НБМ аргументирует, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо в условиях усиления инфляционного давления как со стороны предложения — в том числе вследствие удорожания энергии, продовольствия и сырья на внешних рынках, — так и со стороны внутреннего спроса. НМБ заявляет, что стремится снизить вторичные эффекты шоков предложения, сдержать потребление и закрепить инфляционные ожидания.