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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 14:27
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Трое обвиняемых предстанут перед судом по делу о мошенничестве на 6 млн леев

Трое обвиняемых предстанут перед судом по делу о фиктивной продаже автомобилей и сельскохозяйственной техники. От действий предполагаемых мошенников пострадали 32 человека, а общий ущерб приблизился к 6 миллионам леев.

Трое обвиняемых предстанут перед судом по делу о мошенничестве на 6 млн леев.
Трое обвиняемых предстанут перед судом по делу о мошенничестве на 6 млн леев.

По данным прокуратуры, в 2025–2026 годах обвиняемые размещали объявления о продаже тракторов и автомобилей по привлекательным ценам. Покупателей приглашали в офис зарегистрированного предприятия, где на видном месте находилось поддельное разрешение на торговлю транспортными средствами, пишет rupor.md

После этого клиенты переводили аванс от 5 тысяч до 20 тысяч евро. Некоторые ради покупки оформляли банковские кредиты, однако обещанной техники так и не получали. Деньги обвиняемые снимали со счета под видом хозяйственных расходов.

В ходе расследования правоохранители установили 32-го пострадавшего. Мужчина перечислил более 80 тысяч леев за трактор Kubota, который ему не доставили.

Компания работала по одному адресу около месяца, после чего меняла офис и контактные данные. Обманутые покупатели больше не могли найти продавцов и обращались в правоохранительные органы.

Обвиняемым 26, 37 и 49 лет. Они остаются под предварительным арестом и могут получить от четырех до восьми лет лишения свободы. Каждому также грозит штраф до 450 тысяч леев. Расследование в отношении других предполагаемых участников группы продолжается.

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Источник
rupor.md logorupor
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