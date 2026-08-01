Днестр продолжает мелеть: власти готовят рекомендации по экономии воды.

Из-за продолжающейся засухи сброс воды из Новоднестровского водохранилища будет сокращен со 100 до 85 кубометров в секунду в течение ближайших двух недель.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии, которое прошло совместно с украинской стороной. Цель — как можно дольше сохранить достаточный сток Днестра, пишет protv.md

После принятия решения министр окружающей среды Георге Хаждер заявил: «Несмотря на то, что предлагалось сократить сбросы еще сильнее, мы договорились, что в ближайшие две недели они составят 85 кубометров в секунду, то есть на 15 кубометров меньше, чем сейчас. Если ситуация ухудшится, мы в любой момент соберемся на новое внеочередное заседание».

По словам министра, мера направлена на экономию водных ресурсов и сохранение достаточного уровня воды в Днестре как можно дольше.

Власти будут постоянно контролировать уровень и расход воды в реке, а также работу водозаборных станций, прежде всего той, которая обеспечивает питьевой водой Кишинев и другие населенные пункты.

«Особое внимание уделяется водозаборной станции, снабжающей водой муниципий Кишинев и другие населенные пункты. Важно понимать, что уровень воды в водохранилище снижается очень быстро, и мы не можем позволить себе остаться без резервов. Именно поэтому были приняты эти меры. Если осадков не будет, ситуация может ухудшиться еще больше», — отметил министр.

В связи с этим власти проведут технические работы по адаптации оборудования, чтобы водозаборная станция могла функционировать даже при дальнейшем снижении уровня Днестра.

Если засуха сохранится, Хаждер сообщил, что власти выпустят рекомендации по экономии воды.

Уровень воды в Днестре продолжает стремительно снижаться. На левом берегу уже появились участки, где обычно скрытое водой русло реки стало заметно на значительном протяжении.

По прогнозам метеорологов региона, уже на следующей неделе уровень Днестра может опуститься до минимальных значений за последние десятилетия и даже превысить антирекорд, зафиксированный в 1950 году.

Украина уже ввела ограничения на использование воды для орошения и других нужд, сделав исключение только для питьевого водоснабжения.